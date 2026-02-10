تألق رغم الهزائم.. المحترفون المصريون يخطفون الأضواء في أوروبا والخليج

شهد الأسبوع الحالي حضورًا لافتًا للمحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية والعربية، حيث تنوعت المشاهد بين تألق فردي لامع ونتائج متباينة على مستوى الفرق، ليواصل اللاعب المصري ترك بصمته رغم صعوبة المنافسات.

مرموش يتفوق على صلاح في كلاسيكو إنجلترا

في ليلة كروية مثيرة على ملعب «أنفيلد»، حقق مانشستر سيتي فوزًا تاريخيًا على ليفربول بنتيجة 2-1، كاسرًا عقدة امتدت لعقود داخل معقل الريدز، في مباراة شهدت صدامًا مصريًا خاصًا بين عمر مرموش ومحمد صلاح.

وتمكن السيتي من قلب الطاولة في الدقائق الأخيرة، ليخطف ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، مواصلًا مطاردة آرسنال على الصدارة، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 39 نقطة في مركز لا يليق بحامل اللقب، ما زاد من حدة الضغوط داخل أنفيلد.

مصطفى محمد يواصل المعاناة مع نانت

وفي الدوري الفرنسي، تلقى نانت هزيمة جديدة أمام ليون بهدف دون رد ضمن الجولة الـ21، ليواصل نزيف النقاط للمباراة الرابعة على التوالي. وشارك مصطفى محمد أساسيًا قبل أن يغادر الملعب بين الشوطين، في ظل تراجع جماعي للفريق الذي يعاني أمام كبار «الليج 1».

رامي ربيعة يتألق ويقود العين لانتصار مهم

على صعيد الدوريات الخليجية، واصل رامي ربيعة تقديم عروض قوية مع العين الإماراتي، بعدما قاده لفوز ثمين على الجزيرة بهدف دون رد في الجولة الـ15. وتألق المدافع المصري دفاعيًا، ليحجز مكانه في التشكيل المثالي للجولة وفقًا لشبكة «سوفا سكور».

وبهذا الفوز، رفع العين رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، ليواصل الضغط على شباب الأهلي في صراع الصدارة، في مباراة شهدت أيضًا مشاركة محمد النني أساسيًا مع الجزيرة.

حمدي فتحي نجم الجولة في قطر

وفي الدوري القطري، خطف حمدي فتحي الأضواء بعدما قاد الوكرة لفوز مثير على الأهلي بنتيجة 3-2، في لقاء حسمه برأسية قاتلة في الوقت بدل الضائع.

واختير لاعب وسط منتخب مصر رجل المباراة، كما تواجد في التشكيل المثالي للجولة الـ15، ليؤكد قيمته كأحد أبرز لاعبي الوسط في المسابقة.

أكرم توفيق يواصل الظهور القوي مع الشمال

بدوره، شارك أكرم توفيق في فوز الشمال على العربي بنتيجة 2-1، ضمن الجولة ذاتها من الدوري القطري. ونجح الشمال في حسم اللقاء بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث، مواصلًا نتائجه الإيجابية.

حجازي حاضر في فوز نيوم السعودي

وفي الدوري السعودي، ظهر أحمد حجازي بصورة مميزة خلال فوز نيوم على الرياض بهدف دون رد في الجولة الـ21. وقدم المدافع الدولي أداءً دفاعيًا منضبطًا، ساهم في خروج فريقه بشباك نظيفة، ليرفع نيوم رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن.

المحترفون المصريون يفرضون بصمتهم

ورغم تباين النتائج، أكد المحترفون المصريون قدرتهم على التأثير في مختلف الدوريات، سواء عبر الأداء الفردي أو الأدوار الحاسمة، ليظل اللاعب المصري عنصرًا مؤثرًا في الملاعب الأوروبية والعربية على حد سواء.