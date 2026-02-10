قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف يعتمد قرارين تنظيميين لدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي
قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أكد أن مدبولي لديه قدرات كبيرة
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو صواريخ
طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة ورئيس الوزراء
أحمد موسى: ضياء رشوان وزير متميز إعلاميا وصحفيا واختيار عبقري
المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول
رغم أوامر الاعتقال الدولية.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء دول أوروبية بارزة في طريقها إلى واشنطن
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
الرئيس السيسي: تعزيز العمل الإفريقى المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا فى استقرارا ورخاء أكثر
الرئيس السيسي: مبادرة لحشد تمويل بقيمة 500 مليار دولار لمشروعات تنموية بأفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تألق رغم الهزائم.. المحترفون المصريون يخطفون الأضواء في أوروبا والخليج

محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش
محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش
منتصر الرفاعي

شهد الأسبوع الحالي حضورًا لافتًا للمحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية والعربية، حيث تنوعت المشاهد بين تألق فردي لامع ونتائج متباينة على مستوى الفرق، ليواصل اللاعب المصري ترك بصمته رغم صعوبة المنافسات.

مرموش يتفوق على صلاح في كلاسيكو إنجلترا

في ليلة كروية مثيرة على ملعب «أنفيلد»، حقق مانشستر سيتي فوزًا تاريخيًا على ليفربول بنتيجة 2-1، كاسرًا عقدة امتدت لعقود داخل معقل الريدز، في مباراة شهدت صدامًا مصريًا خاصًا بين عمر مرموش ومحمد صلاح.

وتمكن السيتي من قلب الطاولة في الدقائق الأخيرة، ليخطف ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، مواصلًا مطاردة آرسنال على الصدارة، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 39 نقطة في مركز لا يليق بحامل اللقب، ما زاد من حدة الضغوط داخل أنفيلد.

مصطفى محمد يواصل المعاناة مع نانت

وفي الدوري الفرنسي، تلقى نانت هزيمة جديدة أمام ليون بهدف دون رد ضمن الجولة الـ21، ليواصل نزيف النقاط للمباراة الرابعة على التوالي. وشارك مصطفى محمد أساسيًا قبل أن يغادر الملعب بين الشوطين، في ظل تراجع جماعي للفريق الذي يعاني أمام كبار «الليج 1».

رامي ربيعة يتألق ويقود العين لانتصار مهم

على صعيد الدوريات الخليجية، واصل رامي ربيعة تقديم عروض قوية مع العين الإماراتي، بعدما قاده لفوز ثمين على الجزيرة بهدف دون رد في الجولة الـ15. وتألق المدافع المصري دفاعيًا، ليحجز مكانه في التشكيل المثالي للجولة وفقًا لشبكة «سوفا سكور».

وبهذا الفوز، رفع العين رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، ليواصل الضغط على شباب الأهلي في صراع الصدارة، في مباراة شهدت أيضًا مشاركة محمد النني أساسيًا مع الجزيرة.

حمدي فتحي نجم الجولة في قطر

وفي الدوري القطري، خطف حمدي فتحي الأضواء بعدما قاد الوكرة لفوز مثير على الأهلي بنتيجة 3-2، في لقاء حسمه برأسية قاتلة في الوقت بدل الضائع. 

واختير لاعب وسط منتخب مصر رجل المباراة، كما تواجد في التشكيل المثالي للجولة الـ15، ليؤكد قيمته كأحد أبرز لاعبي الوسط في المسابقة.

أكرم توفيق يواصل الظهور القوي مع الشمال

بدوره، شارك أكرم توفيق في فوز الشمال على العربي بنتيجة 2-1، ضمن الجولة ذاتها من الدوري القطري. ونجح الشمال في حسم اللقاء بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث، مواصلًا نتائجه الإيجابية.

حجازي حاضر في فوز نيوم السعودي

وفي الدوري السعودي، ظهر أحمد حجازي بصورة مميزة خلال فوز نيوم على الرياض بهدف دون رد في الجولة الـ21. وقدم المدافع الدولي أداءً دفاعيًا منضبطًا، ساهم في خروج فريقه بشباك نظيفة، ليرفع نيوم رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن.

المحترفون المصريون يفرضون بصمتهم

ورغم تباين النتائج، أكد المحترفون المصريون قدرتهم على التأثير في مختلف الدوريات، سواء عبر الأداء الفردي أو الأدوار الحاسمة، ليظل اللاعب المصري عنصرًا مؤثرًا في الملاعب الأوروبية والعربية على حد سواء.

عمر مرموش محمد صلاح الدوري الانجليزي مصطفي محمد حمدي فتحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

ترشيحاتنا

سيارات جديدة بلا انبعاثات

النرويج تقترب من هدفها الطموح في 2025.. سيارات جديدة بلا انبعاثات

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يترأس اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات “النيباد"

منحة

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة قبيل رمضان

بالصور

دراسة: ارتفاع هرمون التستوستيرون قد يزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال

فوائد غير متوقعة لتناول المشروم.. غني بعناصر مفيدة للجسم

فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

فيديو

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد