الزوراء يحقق فوزا مثيرا أمام الوصل في دوري أبطال آسيا

حقق فريق الزوراء الفوز على ضيفه الوصل الإماراتي بنتيجة 3-2 ، في اطار منافسات دوري أبطال آسيا 2.

وتمكن الوصل من التسجيل مبكراً عن طريق المهاجم ميغيل بورخا في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول.

ثم تمكن الزوراء من إدراك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

و قام حكم المباراة باشهار البطاقة الحمراء ضد سفيان بوفتيني نجم الوصل في الدقيقة ٢٧ من عمر المباراة ليكمل الفريق المباراة ب ١٠ لاعبين فقط.

ثم عاد وعادل الزوراء من تسجيل الهدف الثاني ثم خطف هدف الفوز الثالث في الدقائق الحاسمة ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 3-2.

وبهذه النتيجة، يبقى حسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي مؤجلاً إلى مباراة الإياب