فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية غداً ..عبر هذا الرابط

ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية التعليم أنه سيتم فتح باب التقديم للطلاب في جميع المدارس المصرية اليابانية بمختلف محافظات الجمهورية، للعام الدراسي 2026 / 2027، وذلك بداية من غد الخميس الموافق 1 يناير 2026 ولمدة شهر

رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على 
https://ejs4students.moe.gov.eg/ 

ضوابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية

  • التقديم إلكتروني فقط ويتم الإعلان عن بوابة التقديم عند فتح باب التقديم 
     
  • سن التقديم مرحلة رياض الاطفال من ٤ سنوات الى ٥ سنوات إلا يوم. 
     
  •  متاح التقديم حتى الصف الثالث الابتدائي بالمدارس المتاح بها أماكن فقط. 
     
  • لا يوجد تحويل بين الفروع. 
     
  •  لا يوجد تحويل من مدارس اخرى (بمعنى إذا كان هناك من يريد أن ينضم لاسرة مدارسنا فعليه ان يقوم بخطوات التقديم كاملة و في حالة القبول النهائي يتم قبول الورق من المدرسة الاخرى بشرط ان يجتاز كل الشروط وان يكون من مدرسة لغات). 
     
  • الأولوية في القبول للاكبر سناً.
     
  • في محل السكن يوجد خانتين (خانة العنوان الحالي للإقامة و العنوان المثبت في البطاقة).
     
  • بعض فروع المدارس لن تظهر في التقديم ، نظرا لعدم توافر اماكن في المرحلة التي تم ادخالها من جانب ولي الامر.
     
  •  بوابة التقديم تختار المرحلة تلقائيا طبقاً للرقم القومي للطفل الذي تم ادخاله من ولي الامر.
     
  •  لا توجد أي استثناءات في اي شرط مما سبق

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل عن افتتاح 10 مدارس مصرية يابانية جديدة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2026 / 2027، لتُضاف إلى 69 مدرسة قائمة على مستوى الجمهورية ليصل إجمالي عدد المدارس إلى 79 مدرسة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن المدارس المصرية اليابانية الجديدة موجودة في محافظات القاهرة بالشروق، والإسماعيلية، والإسكندرية بإدارة المنتزه 2، والدقهلية بدكرنس، وكفر الشيخ بالحامول، والمنوفية بشبين الكوم 2، بالإضافة إلى محافظة البحيرة بالدلنجات، ومحافظة الجيزة بفيصل، إلى جانب محافظة مطروح بمدينة العلمين الجديدة، ومحافظة البحر الأحمر برأس غارب

