الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026

ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026. 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي أرسلته لمديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات : إنه إيماء إلى تطبيق نظام البوكليت على امتحانات الدبلومات الفنية 2026 للعام الدراسي 2025-2026، فهذا يستلزم سرعة الانتهاء من تسجيل الطلاب للاستمارة الالكترونية للتقدم للامتحان.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه تم فتح باب التسجيل للاستمارة الالكترونية اعتبارا من يوم الخميس 18-12-2025 ، ولكن تلاحظ تدنى نسبة التسجيل للطلاب بالمديريات مما يؤثر سلبًا على بدء طباعة الامتحانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على سرعة الانتهاء من تسجيل جميع الطلاب لبياناتهم حتى يمكن البدء في التجهيز لطباعة الامتحانات على نظام البوكليت على أن يكون اخر موعد للتسجيل يوم الأربعاء 21-1-2026، بالاضافة إلى سرعة تحديث وتدقيق بيانات طلاب الصف الأول والثاني الثانوي وفق الوضع النهائي للمدارس الفنية من خلال استمارة التلميذ بحد أقصى يوم الخميس 15-1-2025م، وذلك للتخطيط ودعم زيارات التحقق الخارجي.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا شددت خلاله على جميع طلاب الشهادات الفنية ضرورة الانتهاء من تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الشهادات الفنية للعام الدراسي 2025 / 2026، قبل غلق باب التسجيل رسميًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، حيث يعد تسجيل الاستمارة شرط أساسي لدخول الامتحانات.

وفي هذا الإطار ، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية الإلكترونية:

 تفعيل البريد الإلكتروني الموحد

- يتم الدخول على الرابط التالى وإدخال كود الطالب والرقم القومي 
https://office365.emis.gov.eg/ 

- استكمال البيانات المطلوبة للحصول على البريد الالكترونى الموحد وكلمة المرور.

- يرجى الاحتفاظ  بالبريد الموحد وكلمة المرور لاستخدام في الخطوة التالية.

تسجيل استمارة الدبلومات الفنية الإلكترونية

- يتم الدخول على الرابط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg/login 

- إدخال البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور.
- مراجعة البيانات المسجلة بدقة.
- استكمال باقي البيانات المطلوبة بدقة.
- رفع صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء.
- الضغط على حفظ.

**خطوات هامة بعد إتمام الحفظ:

- يتم تحميل ملف الاستمارة بصيغة PDF.

- طباعة الاستمارة وتقديمها للمدرسة ضمن أوراق التقديم المطلوبة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب سرعة التوجه إلى مدارسهم، ومراجعة بياناتهم بدقة، واستكمال كافة الإجراءات المطلوبة قبل غلق باب التسجيل رسميًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير.

