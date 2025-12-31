قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومى للمرأة: تمكين المرأة في القضاء أحدث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة
44 قتيلاً وموجات نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك في جنوب كردفان
روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر إقامة بوتين
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل ضد المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعرقل المساعدات
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة.. وهذه أبرز الملفات
رئيس الأركان الروسي: بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
هل يعود للمصري القديم| باحث أثري يكشف تاريخ شجرة الكريسماس
مدبولي يترأس الاجتماع الأخير للحكومة في 2025
ردًا على استهداف مقر بوتين..قتلى ومصابون في قصف روسي على مناطق عدة بأوكرانيا
بعد رحيل أحمد عبد الرؤوف.. شوبير يكشف عن الأقرب لتولي إدارة الزمالك
المصريون بالخارج يواصلون التصويت بإعادة الدوائر الملغاة من انتخابات النواب.. عقوبة خرق الصمت
أخبار البلد

مصدر أمني: تدابير أمنية مكثفة بمحيط دور العبادة والمناطق السياحية لتأمين احتفالات رأس السنة

أ ش أ

 رفعت أجهزة وزارة الداخلية درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية لعام 2026؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

 وذلك في ضوء الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تنتهجها وزارة الداخلية، والتى يأتى على رأس أولوياتها تأمين الاحتفالات والمناسبات الوطنية.


وكشف مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء - النقاب عن ملامح خطة وزارة الداخلية لتأمين الاحتفالات وتوفير المناخ الآمن للمواطنين والتصدي لكل ما يعكر صفو الاحتفالات.


وأوضح أن الخطة تتضمن تكثيف التواجد الأمني بمحيط المنشآت الهامة والحيوية، ودور العبادة، والمقاصد السياحية، بالإضافة إلى تسيير الدوريات الأمنية بمحيط تلك المنشآت على مدار الساعة؛ لمواجهة كل ما يخل بالأمن العام.


وأضاف أن الخطة تتضمن أيضاً تأمين الطرق والمحاور والميادين الرئيسية، من خلال نشر الخدمات والأقوال المرورية، والاستعانة بالمركبات والمعدات الشرطية الحديثة، وسيارات الإغاثة المرورية المدعمة بأحدث الأنظمة الأمنية، للربط مع غرف العمليات على مستوى الجمهورية، لمواجهة حالات الطوارئ وسرعة التعامل معها.


وأكد أنه تم إنتقاء أفضل العناصر الشرطية المدربة باحترافية، للتعامل مع مختلف المواقف والطوارئ، ومن بينها عناصر الشرطة النسائية المؤهلة، والدفع بها بأماكن تجمعات المواطنين، وأماكن الاحتفالات، والحدائق العامة، والرحلات النيلية، ووسائل النقل العام؛ لحفظ النظام والأمن العام.


وشدد المصدر الأمني على أنه تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، فقد تم تكليف مديري الأمن، والمستويات الاشرافية، بالتواجد الميداني؛ لمتابعة تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، والتأكيد على الجاهزية التامة للقوات، واتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة الأمنية، والإهتمام بالمظهر الانضباطي لكافة العناصر المشاركة فى عمليات التأمين، مع التشديد على أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين.


وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قد عقد اجتماعاً أمس مع عدد من مساعديه، وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)؛ لبحث إستراتيجية العمل الأمني فى المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية، تزامناً مع بدء العام الميلادي الجديد، وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.


وأعرب وزير الداخلية - خلال الاجتماع - عن تقديره لما يبذله رجال الشرطة من جهود متميزة، أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات في شتى مجالات العمل الأمني، مشيراً إلى أن حالة الاستقرار الأمني التي تنعم بها البلاد، هى نتاج سنوات من العمل الجاد والمضني، أثبت فيها رجال الشرطة قدراتهم وعزمهم الصلب فى مواجهة كافة التحديات، بما يمثل دافعاً لبذل المزيد من العطاء لتظل مصر فى مكانتها واحةً للأمن والاستقرار.
 

