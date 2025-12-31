مصادر محلية: قوات الاحتلال تبدأ هدم 25 مبنى في مخيم نور شمس بطولكرم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "مصادر محلية" أن قوات الاحتلال تبدأ هدم 25 مبنى تضم نحو 100 منزل في مخيم نور شمس بطولكرم.

وشرعت قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية الـ 106 في دخول قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء باتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لإدخالها إلى القطاع.

وأوضح مصدر مسؤول في ميناء رفح البري أن الشاحنات ضمن قافلة "زاد العزة من مصر إلى غزة" الـ 106 تتضمن آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإنسانية، والمستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، بالإضافة إلى المواد البترولية المختلفة والمساعدات الإيوائية.

ويُذكر أن قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو الماضي، وتضم آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين سلاسل الإمداد الغذائية، والدقيق، وألبان الأطفال، والمستلزمات الطبية، والأدوية العلاجية، وأطنان من الوقود.



