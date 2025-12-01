زواج مميز… فجر السعيد تثير الجدل حول دينا الشربيني

أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد جدلًا بعد منشورها عن علاقة الفنانين دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز، حيث وصفتهما بالزواج الناجح والثنائي المميز في الوسط الفني، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

قالت فجر السعيد عبر حسابها الشخصي انسجرام في منشورها: “لا أعلم لماذا لم يُفهم منشوري السابق بالشكل الصحيح. كان الهدف منه تهنئة الممثلة الجميلة دينا الشربيني بزواجها من النجم خفيف الظل كريم محمود عبدالعزيز بعد طلاقه الذي استمر أكثر من 16 عامًا. هذا الزواج جاء في مرحلة طبيعية من حياته، دون أن نعرف تفاصيل شخصيته أو هواياته، لكن الحب كان المحرك الأساسي لعلاقتهما.”

