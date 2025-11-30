رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور محمد جلال فرغلي لفوزه بجائزة الابتكار من أجل الإنسانية

فاز الدكتور محمد جلال فرغلي، عميد كلية الهندسة بنين بجامعة الأزهر بقنا، بجائزة «الابتكار من أجل الإنسانية» في نسختها الأولى في مصر، المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومؤسسة مصر الخير ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي «صندوق دعم المبتكرين والنوابغ».

الدكتور محمد جلال فرغلي يفوز بجائزة الابتكار من أجل الإنسانية

ويعد ذلك إنجازا جديدا يؤكد ريادة وتميّز مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

وتسلّم الدكتور محمد جلال فرغلي الجائزة من نشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة نجوى السيد، رئيس قطاع البحث العلمي والابتكار بمؤسسة مصر الخير، والدكتور تامر حمودة، المدير التنفيذي لصندوق دعم المبتكرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاء هذا التكريم تقديرًا للجهود العلمية الرائدة التي قدّمها الدكتور محمد جلال في مجال الأبحاث التطبيقية لتكنولوجيا معالجة المياه، والتي أثمرت تنفيذ وحدات مبتكرة لتنقية ومعالجة المياه منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة، تم تطبيقها في مدن حلايب وشلاتين، وقنا، ومطروح؛ خدمةً للمجتمعات المحلية، وتعزيزًا للاستدامة في المحافظات الحدودية ومناطق الصعيد.

من جانبه، قدّم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى الدكتور محمد جلال فرغلي، معربًا عن فخره واعتزازه بهذا الفوز المستحق، الذي يعكس مكانة علماء جامعة الأزهر وتأثيرهم في المحافل العلمية المحلية والدولية.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن ما يقدمه الدكتور محمد جلال من نتاج علمي مبتكر يسهم بصورة مباشرة في دعم جهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشدد رئيس جامعة الأزهر على أن هذا الإنجاز يعزز حضور جامعة الأزهر عالميًا، ويجسّد دورها في دعم الابتكار التطبيقي وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، في إطار مسيرة الجمهورية الجديدة نحو بناء مجتمع علمي قادر على الإبداع وصناعة الحلول.