الوطنية للانتخابات: المواطن المصري هو العامل الرئيسي لإنجاح العملية الانتخابية

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الشرطة تتخذ إجراءت رادعة في مواجهة المال السياسي، ودور الهيئة الوطنية للإنتخابات منع أي توجيه يؤثر على العملية الإنتخابية.

وقال أحمد بنداري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن المنظمات الدولية اشادت بالمرحلة الثانية من إنتخابات مجلس النواب، وأكدت أن المخالفات التي تمت في المرحلة الأولى قلت بشكل كبير مع وجود كثافة من مشاركة المواطنين.

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المواطن المصري هو العامل الرئيسي لإنجاح العملية الإنتخابية، مؤكدا أنه عند إعداد اللجان الفرعية يتم وضع صندوق للنظام الفردي وصندوق لنظام القوائم، ولو هناك أكثر من قائمة مشاركة في العملية الإنتخابية سيكون هناك نسبة منافسة ونسبة بطلان للأصوات.