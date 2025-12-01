مصطفى غريب يكشف عن مشاركته فى ماراثون رمضان 2026

كشف الفنان مصطفي غريب عن مشاركته فى ماراثون رمضان المقبل 2026.

وقال مصطفى غريب خلال لقائه فى برنامج فونطاستيك تقديم أبلة فاهيتا، المُذاع على قناة MBC مصر ، انه سيشارك فى ماراثون رمضان 2026 بمسلسل “بحجر واحد” ، مؤكدا انه لا يخشn المنافسة مع زملائه وانه يتمنى الخير لكل الزملاء فى موسم رمضان.

وتحدث أيضا مصطفى غريب خلال اللقاء عن بعض الأمور الشخصية بشكل طريف ومن ابرزها، مواصفات فتاة أحلامه المستقبلية ،مؤكدا ان من اهم الصفات بالنسبة له انها تكون طيبة، ودمها خفيف، ومش بتركز كتير.

مصطفى غريب يتحدث عن الشائعات التى واجهها

وعن ابرز الشائعات التى واجهها ، قال مصطفي غريب ان من اغرب الشائعات التى واجهته هو تداول اخبار بأنه مرتبط بهيفاء وهبي ، وعلق مازحا: “انا مضيقتش من الإشاعة دى”.

مسلسل بحجر واحد

ومسلسل بحجر واحد من بطولة كل من دياب ومريم الجندي وميمي جمال، واخرون من نجوم الفن.

مسلسل اشغال شقة٢

وشارك مصطفى غريب فى ماراثون رمضان الماضى بمسلسل “اشغال شقة٢” .

يضم مسلسل “أشغال شقة جدًا” كلًا من هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، سلوى محمد على، محمد عبدالعظيم، حازم إيهاب، أحمد عبدالوهاب، وعبدالمنعم رياض، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف، من بينهم أكرم حسني وإنعام سالوسة.