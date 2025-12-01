كوكا ينتقد حسام حسن بسبب تصريحاته الأخيرة

انتقد أحمد حسن كوكا لاعب الاتفاق السعودي الحالي، مساء اليوم الأحد، حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن محترفي الفراعنة.

وقال كوكا في تصريحات مع الإعلامي الشهير سيف زاهر، ببرنامح «ملعب أون»، والمُذاع عبر قناة «أون سبورت»: «محدش أكيد هيروح منتخب مصر واسطة، أنا عندك أهو من ساعة ما كابتن حسام حسن تولى المهمة الفنية لـ منتخب مصر مرفعش سماعة التليفون عليا».

وأضاف: «باين أوي إني مش في حساباته، بس يعني إيه عندنا 2 محترفين وربع هو طبعًا كل واحد ونيته وكابتن حسام حسن تاريخ كبير وله الاحترام والتقدير».

وتابع: «وأنا معنديش مشكلة في قراراته، بس الدوري فرنسي مش زي المصري مع كامل احترامي، وملهاش لازمة تقلل مننا مش حلوة».