احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي
حبس قمر الوكالة 6 أشهر بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
ريلمي تعود إلى الساحة بقوة.. تسريب يكشف مواصفات Realme Pad 3
رئيس الوزراء يتفقد منطقة مسجد الحاكم بأمر الله ومشروعي الشوربجي و الأرناؤوطي
كايزر تشيفز يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية
أبو العينين يطالب بتوفير التمويل وزيادة الاستثمار لبناء اقتصاد أورومتوسطي مستدام
أورسولا فان درلاين تفوز بجائزة التميز بمنتدى برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط
سعر النحاس يقفز إلى مستوى قياسي بعد اضطرابات في التداول
عدة تغييرات.. تعرف على لوائح النسخة الجديدة من كأس العرب
موعد مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أبو العينين: نجاح ميثاق المتوسط يقاس بقدرته على التحول لبرامج قابلة للتنفيذ
بعد أحداث الأهلي| خبير يطالب بتطبيق عقوبات الفيفا ضد الجيش الملكي
رياضة

أبوريدة يبحث عن حل والوزير يحذر.. حسام حسن في ورطة| إيه الحكاية؟

صلاح والعميد ووزير الرياضة
صلاح والعميد ووزير الرياضة
يسري غازي

تلوح في الأفق أزمة حادة داخل صفوف منتخب مصر بقيادة حسام حسن قبل خوض مباراة نيجيريا الودية المقرر إقامتها يوم 14 ديسمبر القادم استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

وبات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني فى موقف لا يحسد عليه بعد إقتراب غياب الثنائي محمد صلاح نجم فريق ليفربول وعمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فى معسكر الفراعنة الكبار قبل مباراة نيجيريا الودية.

وتشهد بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب مشاركة 24 منتخبًا فى مقدمتها منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن بعد زيادة عدد الفرق من 16 في النسخ السابقة.

وسوف يُقام "الكان" في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026، على أن يخوض منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مبارياته على ملعب أدرار بمدينة أكادير.
 

حسام حسن في ورطة 
يواجه حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني ورطة حقيقية خاصة بـ الثنائي المحترف محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، وعمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في المباراة الودية المرتقبة أمام نظيره منتخب نيجيريا، المقررة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

ويشارك منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بـ المغرب في المجموعة التي ضمت منتخبات جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

ويضع هذا التضارب في المواعيد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أمام تحدٍ كبير، إذ تتزامن المباراة الودية مع التزامات اللاعبين مع أنديتهما الأوروبية.

أزمة منتخب مصر بقادة حسام حسن تتمثل في خوض فريق ليفربول الإنجليزي مباراتين أمام انتر ميلان يوم 9 ديسمبر القادم ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا وأمام برايتون يوم 13 من الشهر ذاته فى إطار منافسات الدوري الإنجليزي.

فيما يخوض عمر مرموش نجم منتخب مصر الوطني ونادي مانشستر سيتي فى توقيت مباراة الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن أمام نظيره منتخب نيجيريا مباراتين أمام ريال مدريد يوم 12 ديسمبر القادم في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا كما يخوض السيتي مباراة فى الدوري الإنجليزي أمام نزيره كريستال بالاس يوم 14 ديسمبر أيضا.

ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر ونيجيريا يوم السبت 14 ديسمبر، لتكون بمثابة بروفة أخيرة مهمة قبل بداية "الكان".

وفي المقابل، يخوض صلاح مباراة رسمية مع فريقه يوم 13 ديسمبر، بينما يخوض مرموش مباراة رسمية مع ناديه يوم 14 ديسمبر، مما يزيد من صعوبة تنسيق مشاركة اللاعبين.

وبحسب لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يحق للمنتخبات استدعاء لاعبيها المشاركين في البطولة اعتبارًا من 7 ديسمبر، ما قد يحرم نادي ليفربول الإنجليزي من جهود محمد صلاح في مبارياته الثلاث المهمة.

وتتحفظ بحسب تقارير إعلامية إدارة نادي ليفربول ومانشستر سيتي على التفريط فى خدمات محمد صلاح وعمر مرموش لصالح منتخب مصر الوطني نظرا لحاجتهما للثنائي فى الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
 

أبو ريدة يبحث عن حلول
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يتواصل بشكل مباشر مع ناديي ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، لحل أزمة انضمام الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش لمعسكر منتخب مصر قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب يوم 21 ديسمبر المقبل.

وأفادت شبكة City Extra، أن نادي مانشستر سيتي يتعرض لضغوط من الاتحاد المصري، للسماح بانضمام عمر مرموش في وقت مبكر لمعسكر المنتخب، خاصة بعد قرار حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، تقديم موعد انطلاق المعسكر إلى يوم الاثنين المقبل بدلًا من 7 ديسمبر.

وأوضحت التقارير أن سيتي يسعى للتوصل إلى تسوية مع الاتحاد المصري تسمح له بالاحتفاظ بخدمات اللاعب لأكبر عدد ممكن من مباريات الفريق قبل إلحاقه بالمنتخب.
 

وزير الرياضة يحذر
شدد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية التوصل إلى حل يضمن انضمام محمد صلاح نجم فريق ليفربول وعمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي منذ بداية المعسكر وخوض ودية نيجيريا.

وأكد وزير الشباب والرياضة عبر تصريحات صحفية أن وجود الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش ضروري قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا فى المغرب.

حسام حسن محمد صلاح منتخب مصر الوطني هاني ابوريدة وزير الرياضة

فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
بيطري الشرقية
المجلس القومي للمرأة
صحة الشرقية
