استدعاء 4 لاعبين يشعل أزمة بين حسام حسن وحلمي طولان

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن أزمة مفاجئة قد تعرقل استعدادات منتخب مصر لبطولتي كأس العرب وكأس أمم أفريقيا اللتين تقامان في توقيت متقارب للغاية.



وأوضح مهيب خلال حلقة جديدة من برنامج "اللعيب" على قناة MBC مصر أن الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة الكابتن حسام حسن ضم أربعة لاعبين من القوام الأساسي لمنتخب مصر الثاني، الذي يقوده فنيًا الكابتن حلمي طولان والمشارك حاليًا في بطولة كأس العرب، ضمن القائمة المبدئية لأمم أفريقيا.



واللاعبون هم: محمد عواد، محمود الونش، أحمد هاني، وإسلام عيسى، وجميعهم عناصر مؤثرة داخل المنتخب الثاني، ما يعني أن استدعاءهم رسميًا للبطولة القارية سيخلق تعارضًا كبيرًا في توقيتات المعسكرات ومهام الجهازين الفنيين.



وتعود جذور الأزمة إلى تزامن مشاركة المنتخب الأول في أمم أفريقيا مع مشاركة المنتخب الثاني في كأس العرب، إضافة إلى خوض الأخير مباراة ودية مهمة يوم 14 ديسمبر، أي قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق البطولة الأفريقية.



وأشار مهيب عبدالهادي إلى أن حسام حسن يرغب في الاستعانة بهؤلاء اللاعبين لدعم بعض المراكز التي تعاني من إصابات ونقص واضح، إلا أن هذا التوجه قد يضع المنتخبين في وضع حرج بسبب احتمالية تضارب برامج الإعداد والسفر، الأمر الذي قد يؤثر مباشرة على استعدادات كل فريق.