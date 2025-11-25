جوائز مغرية وقناة مجانية| 4 معلومات عن منتخب مصر بـ كأس العرب

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العرب 2025، على الأراضي القطرية في الفترة من 1 ديسمبر حتى 8 من نفس الشهر.



ويشارك المنتخب الوطني الثاني، في البطولة تحت قيادة حلمي طولان، المدير الفني، مع عدد من لاعبي الدوري المحلي أبرزهم الأهلي والزمالك.



ورفع منتخب مصر لـ المحليين بقيادة حلمي طولان استعداداته لـ المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر.



قيمة الجوائز المالية لكأس العرب 2025

أعلنت اللجنة المنظمة أن القيمة الإجمالية للجوائز المالية ستتجاوز 36.5 مليون دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 132.9 مليون ريال قطري)، بزيادة كبيرة عن نسخة 2021 التي بلغت فيها الجوائز 25.5 مليون دولار، أي بزيادة تقارب 11 مليون دولار أو نحو 40%.



ويحصل الفائز بلقب كأس العرب 2025 على جائزة مالية تتراوح بين 7 و9 ملايين دولار أمريكي، ما يمثل حافزًا قويًا للفرق المنافسة، خاصة مع مشاركة منتخبات لها تاريخ وجماهيرية كبيرة في المنطقة العربية.



وتقام على مدار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء مباريات الملحق المؤهل لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر عام 2025.



جدول مباريات منتخب مصر في كأس العرب

الجولة الأولى: مصر vs الكويت



الموعد: 2 ديسمبرالوقت: 4:30 مساءًالملعب: استاد لوسيل

الجولة الثانية: مصر vs الإمارات



الموعد: 6 ديسمبر الوقت: 8:30 مساءًالملعب: استاد لوسيل

الجولة الثالثة: مصر vs الأردن



الموعد: 9 ديسمبر الوقت: 4:30 مساءًالملعب: استاد البيت.



القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2025



أعلنت أربع قنوات رسمياً نقل مباريات البطولة، وهي:



بي إن سبورتس

الكاس

أبوظبي الرياضية

دبي الرياضية

قائمة منتخب مصر

وجاءت القائمة على النحو التالي:



حراسة المرمى:

علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.



خط الدفاع:

هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل.الظهير الأيمن: أحمد هاني – كريم العراقي.الظهير الأيسر: يحيى زكريا – كريم فؤاد.



خط الوسط:

محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – مصطفى شلبي – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر.



خط الهجوم:

محمد شريف – حسام حسن – أحمد عاطف