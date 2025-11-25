قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
رياضة

جوائز مغرية وقناة مجانية| 4 معلومات عن منتخب مصر بـ كأس العرب

منتخب مصر لـ المحليين
منتخب مصر لـ المحليين
يسري غازي

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العرب 2025، على الأراضي القطرية في الفترة من 1 ديسمبر حتى 8 من نفس الشهر.

ويشارك المنتخب الوطني الثاني، في البطولة تحت قيادة حلمي طولان، المدير الفني، مع عدد من لاعبي الدوري المحلي أبرزهم الأهلي والزمالك.

ورفع منتخب مصر لـ المحليين بقيادة حلمي طولان استعداداته لـ المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر.
 

قيمة الجوائز المالية لكأس العرب 2025
أعلنت اللجنة المنظمة أن القيمة الإجمالية للجوائز المالية ستتجاوز 36.5 مليون دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 132.9 مليون ريال قطري)، بزيادة كبيرة عن نسخة 2021 التي بلغت فيها الجوائز 25.5 مليون دولار، أي بزيادة تقارب 11 مليون دولار أو نحو 40%.

ويحصل الفائز بلقب كأس العرب 2025 على جائزة مالية تتراوح بين 7 و9 ملايين دولار أمريكي، ما يمثل حافزًا قويًا للفرق المنافسة، خاصة مع مشاركة منتخبات لها تاريخ وجماهيرية كبيرة في المنطقة العربية.

وتقام على مدار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء مباريات الملحق المؤهل لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر عام 2025.
 

جدول مباريات منتخب مصر في كأس العرب
الجولة الأولى: مصر vs الكويت 

الموعد: 2 ديسمبرالوقت: 4:30 مساءًالملعب: استاد لوسيل
الجولة الثانية: مصر vs الإمارات 

الموعد: 6 ديسمبر الوقت: 8:30 مساءًالملعب: استاد لوسيل
الجولة الثالثة: مصر vs الأردن 

الموعد: 9 ديسمبر الوقت: 4:30 مساءًالملعب: استاد البيت.
 

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2025

أعلنت أربع قنوات رسمياً نقل مباريات البطولة، وهي:

بي إن سبورتس
الكاس
أبوظبي الرياضية
دبي الرياضية

قائمة منتخب مصر

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى:
علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع:
هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل.الظهير الأيمن: أحمد هاني – كريم العراقي.الظهير الأيسر: يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط:
محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – مصطفى شلبي – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر.

خط الهجوم:
محمد شريف – حسام حسن – أحمد عاطف

منتخب مصر كأس العرب حلمي طولان منتخب الكويت منتخب الإمارات

