فاروق جعفر: أتمنى أن يستعين حلمي طولان باللاعبين صغار السن في كأس العرب

تحدَثَ فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق عن مباراة المنتخب الوطني الثاني لكرة القدم بقيادة مدربه حلمي طولان أمام نظيره الجزائري ، والتي جمعتهما مساء أمس الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر مطلع الشهر المقبل.

مباريات المنتخب الوطني

وخاض المنتخب الوطني مباراتين أمام الجزائر في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العرب ، فاز في الأولى بثلاثية مقابل هدفين ، وانتهت المباراة الثانية مساء أمس بالتعادل السلبي.

وقال فاروق جعفر في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN: "أداء المنتخب الوطني في المباراة الأولى أمام الجزائر كان أفضل من المباراة الثانية مساء أمس ، وذلك بسبب تغيير أكثر من 7 لاعبين من التشكيل الأساسي عن اللقاء الماضي.

وتابع: معدل الأعمار في المنتخب الوطني الثاني ، مرتفع للغاية ، وأطالب الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان ، بالاعتماد على بعض العناصر الشابة التي ظهرت مع منتخبي الشباب والناشئين في كأس العالم ، والنزول بمعدل الأعمار ، حتى يكون المنتخب الثاني نواة للأول.