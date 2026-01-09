رمضان 2026.. شاهد خالد الصاوي من كواليس مسلسل أولاد الراعي

نشرت الشركة المنتجة لمسلسل أولاد الراعي، صور جديدة للفنان خالد الصاوي ، من كواليس تصوير العمل، المقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم.

ومسلسل اولاد الراعي قصه ريمون مقار و وسيناريو حوار كلا من مينا بباوي ومحمود شكري وخالد شكري وطه زغلول ومن اخراج محمود كامل.

ويشارك في البطوله ماجد المصري وامل بشوشه و خالد الصاوي واحمد عيد و ايهاب فهمي ونيرمين الفقي والمسلسل من انتاج شركة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة ومن المقرر عرض المسلسل علي احد قنوات المتحدة.

مسلسل اولاد الراعى

ويكشف "أولاد الراعي" الجانب الخفي في صراع رجال الأعمال، في إطار اجتماعي تشويقي، وهو من كتابة وإنتاج ريمون مقار، وإخراج محمود كامل.

وتدور أحداث "أولاد الراعى" في إطار اجتماعي مشوّق حول صراع عائلي محتدم بين الأشقاء على المال والسلطة، وذلك خلال 30 حلقة من المنتظر عرضها على إحدى قنوات مجموعة المتحدة.