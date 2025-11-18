حلمي طولان يوضح موقفه من ضم إمام عاشور لمنتخب مصر الثاني

كشف حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب 2025، عن رؤيته بشأن إمكانية ضم إمام عاشور، لاعب الأهلي، بعد تعافيه من الإصابة وعودته للمشاركة في المباريات.

وجاء ذلك في حديثه مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة MBC MASR 2، حيث تناول موقفه الفني والفلسفة التي يعتمد عليها في اختياراته الحالية.

الانسجام داخل المنتخب أولوية قصوى

أكد طولان أن التركيبة الحالية للمنتخب تتمتع بأجواء مثالية على المستوى الفني والإنساني، مشيرًا إلى قوة العلاقات بين اللاعبين والجهاز الفني.

وأضاف أن حالة التفاهم الموجودة بينهم تعد عاملًا مهمًا في مستوى الأداء داخل المعسكر، الأمر الذي يجعله حريصًا على الحفاظ على هذا الانسجام.

وأوضح المدير الفني أن التجانس هو الأساس في بناء منتخب قوي، مؤكدًا أن “روح الفريق” تأتي قبل أي اعتبارات فردية، وأن الأجواء الإيجابية الحالية تُعد أحد أهم مكاسب التجربة.

عدم الرغبة في إدخال عناصر جديدة

وحول إمكانية ضم إمام عاشور خلال البطولة، شدد طولان على أنه يفضّل عدم إدخال عناصر جديدة في الوقت الحالي، نظرًا لحالة التوازن داخل المجموعة. وقال: “الكل واحد.. مفيش حد فوق ومفيش حد تحت، والمجموعة الحالية متجانسة وهذا أهم شيء بالنسبة لي”.

وأشار إلى أن جميع اللاعبين يقدمون مستويات جيدة ويتمتعون بروح واحدة داخل وخارج الملعب، مما يجعله مترددًا في تغيير القوام الحالي حتى لا يتأثر الانسجام العام.

إشادة بالمجموعة الحالية وثقة في قدراتهم

واختتم طولان تصريحاته بالتعبير عن سعادته بالتعامل مع اللاعبين الحاليين، مؤكدًا أنهم يمتلكون حالة من “التماسك العميق” التي تجعله مطمئنًا لمستوى المنتخب في كأس العرب.

وأضاف أنه فخور بالمجموعة التي بين يديه، ويثق في قدرتهم على تقديم أداء مميز خلال البطولة.



