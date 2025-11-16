شوبير: إمام عاشور استطاع أن يخوض مرانًا كاملًا بنسبة 100% و ياسر إبراهيم يعاني من حالة إجهاد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل الحالة الصحية لنجم النادي الأهلي إمام عاشور وموقفه من المشاركة مع القلعة الحمراء.

و قال شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ''إمام عاشور استطاع أن يخوض مرانًا كاملًا بنسبة 100%، بينما ياسر إبراهيم كان يعاني من حالة إجهاد لكنه سيكون جاهزًا لمباراة شبيبة القبائل، وبخصوص المغربي أشرف داري، فسيخوض اللاعب مرانًا مع الفريق الأول بشكل طبيعي بعد 48 ساعة''.



قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجيش الملكي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 28 نوفمبر الجاري.

وقرر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في جلسته الأولى تكليف طارق قنديل وإبراهيم العامري فاروق عضوي المجلس، بالعمل على زيادة إيرادات النادي من العضويات الجديدة.