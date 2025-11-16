قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستجدات الأوضاع في غزة: أصوات انفجارات متتالية .. ومستوطنون يقتحمون بلدات بالضفة
وضع مسئول شركة بترول حكومية على قوائم المنع والتحفظ على الأموال
أسعار الذهب في مستهل التعاملات المسائية اليوم
أخبار السيارات | إرشادات هامة للحفاظ على رديتر السيارة .. مواصفات كاي ي اكس 7 موديل 2026 الجديدة
خلال افتتاح محطات بحرية بميناء شرق بورسعيد.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي
إحالة مسئول بالتمريض بمستشفي عين شمس هـ تك عرض مريضة على السرير.. خاص
بيراميدز يقدم عرضًا ماديًا إلى آليو ديانج.. تفاصيل
الألسكو تطالب بتحرك عاجل لدعم الطلاب والمعلمين في الأراضي المحتلة
«أهلي 2005» يفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في دوري الجمهورية للشباب
الرئيس السيسي: الدولة عملت على تعظيم مواردها من قطاعات السكة الحديد والطرق والمحاور
المقدم 200 ألف.. رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر2025
في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا.. الذكاء الاصطناعي يفرض واقعًا جديدًا للأمن السيبراني
«أهلي 2005» يفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في دوري الجمهورية للشباب

فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي
فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي على ضيفه الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الجمهورية للشباب.

قدم الأهلي مباراة مميزة وظهر بأداء قوي للغاية طوال شوطي اللقاء، وكان هو الطرف الأفضل هجوميًّا، حيث نجح في تكثيف الضغط على دفاعات الزمالك منذ اللحظات الأولى وأنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد.

افتتح صامويل أوبونج التسجيل للأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 16، وأضاف إبراهيما كاظم الهدف الثاني بتسديدة مشابهة في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي تفوقه ونجح إبراهيما كاظم في تسجيل الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز كبير للأهلي بثلاثية دون رد.

وبدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: كريم عمرو - مازن أحمد - ريندورف أدوم سارباه - محمود لبيب.

الوسط: إبراهيم محمد - إبراهيم عادل - إبراهيما كاظم - فارس خالد.

الهجوم: محمد رأفت - صامويل أوبونج.

وشارك يوسف إسلام بدلًا من فارس خالد، وعمر معوض بدلًا من محمد رأفت، وهشام مصطفى بدلًا من كريم عمرو، وسيف أيمن بدلًا من صامويل أوبونج، وآدم سمير بدلًا من مازن أحمد.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2005» رصيده إلى 18 نقطة من الفوز في 6 مباريات وخسارتين، حيث خسر أمام مودرن سبورت 2 - 3، وفاز على فاركو 3 - 2، وعلى غزل المحلة 2 - 1، وعلى بيراميدز 3 - 2، وعلى إنبي 3 - 2، وعلى سيراميكا 2 - 1، وخسر أمام حرس الحدود 1 - 2، وفاز على الزمالك 3 - 0، مسجلًا 17 هدفًا مقابل 13 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، ومحمد نجيب مدربًا عامًّا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، ومحمد أبو ستة مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي النادي الأهلي الاهلي كرة القدم بطولة الدوري

