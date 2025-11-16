طارق قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في المغرب

قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجيش الملكي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 28 نوفمبر الجاري.

وقرر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في جلسته الأولى تكليف طارق قنديل وإبراهيم العامري فاروق عضوي المجلس، بالعمل على زيادة إيرادات النادي من العضويات الجديدة.



وتم تكليف طارق قنديل برئاسة لجنة العضويات، والعمل على وضع رؤية لتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، على أن يكون أيضًا ممثلًا عن مجلس الإدارة في شركة الأهلي للخدمات.