أحمد حسن يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع فيستون ماييلي

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن موقف النادي الاهلي من التعاقد مع فيستون ماييلي خلال الانتقالات الشتوي المقبله .

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : “مصدر: الأهلي استبعاد فيستون ماييلي من قائمة الصفقات الجديدة بسبب عامل السن ” .

طلب عاجل من الأهلي قبل مباراة شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا



ويسعي النادي الأهلي للحصول على موافقة الجهات الأمنية على حضور 50 ألف مشجع مباراته أمام نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في افتتاحية مشواره بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب أولي مبارياته فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

