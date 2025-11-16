قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن ترسم خريطة جديدة لغزة.. منطقة خضراء لإعادة الإعمار وأخرى حمراء تبقى تحت الركام
ندوة لطلاب سيوة للتعريف بالمشروعات وآفاق التنمية في الواحة
وزيرة التخطيط تبحث مع «هواوي مصر» التوسع في الاستثمارات وتعزيز التحول الرقمي
كاملة أبو ذكري: مفيش زي خالد النبوي ولما قريت واحة الغروب شفته قدامي
الأردن: إسرائيل تفرض مناهج مشوهة على الطلبة الفلسطينيين لطمس هويتهم
لن تُقام| وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية.. ما يدور داخل حكومة نتنياهو
تحديد موعد تشغيل المونوريل ومحطات الركوب الرئيسية
شوبير يكشف تطورات إصابة زيزو وموقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
رسميًا .. الكشف عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
خارجية الاحتلال: لن نقبل بدولة فلسطينية على مسافة صفر من سكان إسرائيل
الجامعة العربية: ​استشهاد 13500 طالب فلسطيني خلال الحرب في غزة
يوسف شاهين أهم مني.. خالد النبوي: اعتذرت عن ديسكو ديسكو بسبب المهاجر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مفاجأة في خريطة صفقات النادي الأهلى الشتوية.. ما الجديد؟

الاهلي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن خريطة صفقات النادي الأهلى الشتوية تستهدف تدعيم 3 مراكز، بالاتفاق مع المدير الفنى الدنماركى ييس توروب، وهي رأس الحربة والظهير الأيسر، بالإضافة إلى قلب الدفاع.

خريطة صفقات النادي الأهلى

وقال شوبير، فى تصريحات اذاعيه صباح اليوم :" إن المدير الفنى معجب باللاعب حمزة عبد الكريم وأشاد بإمكانياته".

خسارة منتخب مصر أمام أوزبكستان 

ونوه  شوبير إن خسارة منتخب مصر أمام أوزبكستان الودية فى الإمارات تجربة ودية فى الأول وفى الآخر للاستفادة من الأخطاء قبل كأس الأمم الأفريقية.


وأضاف :" المباراة كانت بها أخطاء باعتراف حسام حسن المدير الفنى للمنتخب، فى ظل تجربة فكر جديد باللعب بمحمد هانى وخلفه محمد حمدى ورامى ربيعة، ولكنها لم تنجح. 

واختتم شوبير، "يجب أن نلحق نفسنا فى المباراة المقبلة لمصالحة الجماهير وطمأنتهم قبل بطولة أفريقيا".

طلب عاجل من الأهلي قبل مباراة شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

ويسعي النادي الأهلي للحصول على موافقة الجهات الأمنية على حضور 50 ألف مشجع مباراته أمام نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في افتتاحية مشواره بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب أولي مبارياته فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

ويفتتح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مبارياته أمام فريق شبيبة القبائل الجزائري على ملعب استاد القاهرة في إفتتاحية المارد الأحمر بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فريق شبيبة القبائل على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الخامسة مساء السبت القادم في إفتتاحية مباريات الشياطين الحمر بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل شبكة بس ان سبورت مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


وتنقل قناة أون تايم سبوت الأرضية مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


يأتي طلب النادي الأهلي حضور 50 الف مشجع في مباراة شبيبة القبائل الجزائري في إطار سعي القلعة الحمراء إلي استعادة اللقب القاري بعد فقدانه في النسخة الأخيرة لدالذي حصل عليه نادي بيراميدز على حساب صن داونز الجنوب افريقي.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد على ملعب مختار التتش، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة خمسة أيام عقب التتويج بلقب كأس السوبر المصري.

وجاءت الراحة بناءً على قرار الجهاز الفني، من أجل منح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد ضغط المباريات، خاصة أن الفريق بدأ مرحلة جديدة من التحضير للاستحقاقات القارية المقبلة.

الاهلي صفقات الأهلي الشتويه شوبير أوزبكستان منتخب مصر

