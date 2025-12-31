يزيد في الشتاء.. اكتشف أعراض الربو وأسبابه

يعد الربو من الأمراض الخطيرة حال التأخر في علاجها لذا من المهم معرفة اعراضها للتمكن من الاكتشاف المبكر خاصة أنها تظهر بقوة في الشتاء



ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم أعراض الربو واسبابه.

أعراض الربو

تشمل أعراض المعاناة من الربو ما يلي:

ضيق في التنفس

أزيز

ضيق أو ألم أو ضغط في الصدر

سعال

قد تعاني من الربو في معظم الأوقات (الربو المستمر) أو قد تشعر بأنك بخير بين نوبات الربو (الربو المتقطع).

أسباب الربو



لا يزال الخبراء غير متأكدين من أسباب الإصابة بالربو ولكن قد تكون أكثر عرضة للإصابة به إذا كنت:

التعايش مع الحساسية

التعايش مع الأكزيما أوالتهاب الجلد التأتبي.



من تعرضوا للسموم أو الأبخرة.

من تعرضوا للتدخين السلبي أو دخان التبغ غير المباشر (المخلفات المتبقية بعد التدخين) وخاصة في المراحل المبكرة من العمر.



أن يكون أحد الوالدين البيولوجيين مصاباً بالحساسية أو الربو.



من عانى من التهابات متكررة في الجهاز التنفسي (مثل الفيروس المخلوي التنفسي ) في طفولته.