أسامة حسن لـ حسام حسن: أنت نجم في اللعب بس

فتح أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، النار على حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عقب خسارة الفراعنة بهدفين دون مقابل أمام أوزبكستان، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن بطولة العين الدولية.

وقال أسامة حسن، في تصريحات تلفزيونية لقناة «الشمس»: "الكورة المصرية راحت في حتة مش كويسة، بداية من منتخب 2009 حتى المنتخب الأول، كله على الله".

وأضاف: "من حظ حسام حسن أننا زعلانين بسبب محمد صبري، الذي شاهدناه في مباراة أوزبكستان، أداء كارثي. هذا منتخب الـ55 عالميًا ولا يمتلك سوى 20% من الأداء الكروي".

وتابع نجم الزمالك السابق: "أوزبكستان كشفت لنا أن حسام حسن كان نجمًا في اللعب لا في التدريب. أسلوبه في التدريب على المحارة يكسف. هو معاه أفضل لاعبي الدوري المصري وبعض المحترفين في أوروبا، ومع ذلك الأداء بهذا الشكل".