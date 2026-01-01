تخفيف الحكم على المتهمين بسرقة فيلا والد وزير الاتصالات

قضت المحكمة المختصة، اليوم، تخفيف حبس لصين عاما بدلا من 3 سنوات في واقعة سرقة فيلا والد وزير الاتصالات بالجيزة.

كانت قضت محكمة جنح الطالبية بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالحبس 3 سنوات مع النفاذ، وحبس 3 آخرين سنة وكفالة 5 آلاف جنيه لكل متهم في اتهامهم بسرقة مقتنيات ومشغولات من داخل فيلا والد وزير الاتصالات، كما قضت ببراءة باقي المتهمين من اتهام بإخفاء المسروقات.

وأحالت النيابة المتهمين في القضية التي حملت رقم 9500 لسنة 2025 جنح الطالبية، حيث أن المتهمين الأول والثاني سرقا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق من فيلا والد الوزير، عن طريق تسلق المتهم الأول سور الفيلا ليلا يوم الرابع من يونيو 2025.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين من الثالث حتى الثامن تهمة إخفاء المسروقات مع علمهم بأنها متحصلة من جريمة سرقة.