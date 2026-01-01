رحم اللّٰه فقيدة المبادئ والقيم.. مصطفى بكري ينعى نيفين القاضي

نعى الإعلامي مصطفى بكري، الإعلامية الراحلة نيفين القاضي، التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتب بكري عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “رحلت في صمت مذيعة التليفزيون المصري القديرة نيفين القاضي، بعد صراع مع المرض، الإعلامية نيفين تنتمي إلي عائلة القاضي العريقة في مركز فرشوط، عرفت بمهنيتها وأخلاقها الرفيعة، قضت سنوات عمرها بالتلفزيون المصري، ورفضت كل العروض الخارجية، رحم الله فقيدة المبادئ والقيم، وألهم أسرتها الصبر والسلوان”.

خيم الحزن على الوسط الإعلامي بعد إعلان وفاة الإعلامية نيفين القاضي، إحدى أبرز مذيعات التلفزيون المصري، التي رحلت عن عالمنا صباح الخميس 1 يناير 2026، عقب صراع مع أزمة صحية حادة استمرت خلال الأشهر الماضية، وانتهت بتدهور حالتها الصحية في أيامها الأخيرة.