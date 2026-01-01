وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. من هي حسناء ماسبيرو الراحلة؟

خيم الحزن على الوسط الإعلامي بعد إعلان وفاة الإعلامية نيفين القاضي، إحدى أبرز مذيعات التلفزيون المصري، التي رحلت عن عالمنا صباح الخميس 1 يناير 2026، عقب صراع مع أزمة صحية حادة استمرت خلال الأشهر الماضية، وانتهت بتدهور حالتها الصحية في أيامها الأخيرة.

أزمة صحية مفاجئة ونقل إلى المستشفى

وكانت نيفين القاضي قد تعرضت لوعكة صحية شديدة في منتصف ديسمبر الماضي، استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات لإجراء فحوصات وتحاليل دقيقة، حيث خضعت للرعاية الطبية المكثفة وظلت تحت الملاحظة لفترة، قبل أن يعلن عن وفاتها، ما شكل صدمة كبيرة لمحبيها وزملائها.

إعلان الوفاة ورسائل نعي مؤثرة

وأعلنت الكاتبة الصحفية تهاني تركي خبر الوفاة عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، قائلة:«لا حول ولا قوة إلا بالله.. صديقتي الحبيبة الغالية نيفين القاضي مذيعة التلفزيون المصري في ذمة الله.. ربنا يرحمها ويصبر أمها وبنتها وكل حبايبها».

وسرعان ما تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة عزاء، تبادل خلالها الإعلاميون والجمهور رسائل النعي والدعاء، مستذكرين مسيرتها وأخلاقها الرفيعة.

من هي نيفين القاضي حسناء ماسبيرو؟

تعد نيفين القاضي إعلامية ومذيعة بارزة، عرفت بلقب «حسناء ماسبيرو»، وارتبط اسمها لسنوات طويلة بشاشة التلفزيون المصري، حيث تركت بصمة واضحة في تقديم البرامج الخدمية والاجتماعية.

مسيرة إعلامية هادئة ومؤثرة

بدأت الراحلة مشوارها الإعلامي داخل مبنى ماسبيرو، وعملت في قطاع القنوات المتخصصة، وقدمت عددا من البرامج الناجحة، من أبرزها برنامج «طعم البيوت» الذي حظي بمتابعة واسعة، إلى جانب برنامج «بيت العيلة»، وبرنامج «سيادة المواطن» على القناة الثانية، فضلا عن مشاركتها في تقديم برامج سياحية واجتماعية اهتمت بالأسرة المصرية.

محبة زملائها واحترام جمهورها

تميزت نيفين القاضي بعلاقات طيبة داخل الوسط الإعلامي، وعُرفت بحسن الخلق والانضباط المهني والهدوء أمام الكاميرا، ما أكسبها احترام زملائها وثقة جمهورها، وجعل خبر وفاتها صادما لكل من تعامل معها أو تابع برامجها.

سبب وفاة نيفين القاضي

جاءت وفاة الإعلامية الراحلة نتيجة تدهور حالتها الصحية بعد صراع مع مرض السرطان، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، احتراما لخصوصية أسرتها.

حزن واسع داخل ماسبيرو

وسادت حالة من الحزن والأسى بين العاملين في التلفزيون المصري، الذين نعوا زميلتهم بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنها كانت نموذجا للإعلامية الراقية التي أدت رسالتها بإخلاص ودون ضجيج، واحتفظت بسيرة طيبة داخل الوسط الإعلامي وخارجه.

تفاصيل الجنازة والعزاء

ولم تعلن أسرة الإعلامية الراحلة تفاصيل موعد ومكان صلاة الجنازة أو العزاء، على أن يتم الكشف عنها خلال الساعات المقبلة.

برحيل نيفين القاضي، يفقد التلفزيون المصري واحدة من إعلامياته المتميزات، اللاتي تركن أثرا إنسانيا ومهنيا سيظل حاضرا في ذاكرة زملائها ومحبيها.