الزمالك والمصري اليوم .. الأعلى للإعلام يحيل شكويين للتحقيق | تفاصيل

في اليوم الأول من عام ٢٠٢٦.. تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من جريدة «المصري اليوم» ضد الموقع الإلكتروني «نجم الجماهير»، لاستخدامه أحد المقالات المنشورة بالجريدة بتاريخ 14/12/2025، وإعادة نشرها دون الحصول على موافقة مسبقة، وهو ما وصفته الجريدة بانتهاك الحقوق الحصرية لها على المقال.

كما تلقى المجلس شكوى من نادي الزمالك للألعاب الرياضية ضد أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والذي يحمل اسم إحدى الصحفيات، بشأن بعض المنشورات التي وصفها النادي بأنها تتضمن تجاوزًا في حق مجلس إدارته، وقد أرفق النادي بشكواه صورًا من تلك المنشورات وردود فعل الجمهور عليها.

وقرر المجلس إحالة الشكويين إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثهما ودراسة ما ورد بهما، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة.