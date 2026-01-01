المالية: أجور العاملين بالدولة تستحوذ على 14.4% من مصروفات الحكومة في 9 شهور

ارتفع مستويات أداء الموازنة العامة للدولة خلال أول 5 شهور من العام المالي الجاري؛ ليصل مجمل الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بالباب الأول بتلك الموزانة نحو 263.64 مليار جنيه بزيادة تبلغ 22.91 مليار جنيه على أساس سنوي.

وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية والذي تضمن إصداره في الفترة من يوليو حتى نوفمبر من العام المالي 2025 /2026؛ عن وصول إجمالي مصروفات الموازنة نحو 1.832 تريليون جنيه .

بلغت مصروفات مخصصات الباب الرابع من الموازنة وهو باب الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية نحو 269.93 مليار جنيه بما تمثل 14.7% من إجمالي المصروفات.

واستحوذت الأجور وتعويضات العاملين بالدولة على نسبة 14.4% من إجمالي المصروفات.

وعلي جانب الإيرادات الضريبية نحو 961.612 مليار جنيه بزيادة اقتربت من 200 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث استحوذت على 88% من مجمل الإيرادات العامة المسجلة بقيمة 1.1 تريليون جنيه.

وقال التقرير إن الحصيلة الضريبة شهدت أداء جيدًأ نظرًا للاجراءات التي اتخذتها الحكومة وحققت الاستدامة المالية بما في ذلك تمويل برامج التنمية وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.