أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم .. شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار الملحوظ خلال بداية تعاملات الخميس 1 يناير 2026، وفق أحدث بيانات صادرة عن بورصة الدواجن والبوابة الحكومية لأسعار السلع.

هذا الاستقرار يأتي بعد مدة من التذبذب النسبي، ليعكس توازنًا واضحًا بين حجم المعروض والطلب في أسواق الجملة والتجزئة، خاصةً مع توافر الكميات بشكل كافٍ لدى المزارع ومحال بيع الدواجن.

ويحرص عدد كبير من المواطنين يوميًا على متابعة أسعار الفراخ والبيض، بوصفها من السلع الغذائية الأساسية التي لا غنى عنها في كل بيت مصري، وهو ما يجعل أي تحرك في أسعارها محط اهتمام واسع وبحث مستمر عبر منصات البحث المختلفة.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن والأسواق

حافظت أسعار الفراخ البيضاء على مستوياتها الثابتة مقارنة بتعاملات الأيام الماضية، حيث سجل سعر الكيلو في البورصة ما بين 64 و65 جنيهًا. أما سعر البيع للمستهلك، فقد تراوح ما بين 74 و79 جنيهًا للكيلو، ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى وفقًا لتكاليف النقل وهوامش الربح.

وجاء هذا الاستقرار مدعومًا بانتظام عمليات الإنتاج وتوافر الأعلاف، إلى جانب ثبات حجم الطلب في الأسواق مع بداية العام الجديد، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية المعروضة للمستهلكين.

أسعار الفراخ الساسو الحمراء اليوم

سجلت الفراخ الساسو الحمراء أسعارًا مستقرة أيضًا خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر الكيلو في البورصة ما بين 75 و76 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك ما بين 85 و90 جنيهًا للكيلو.

وتُعد الفراخ الساسو من الأنواع المفضلة لدى شريحة من المستهلكين نظرًا لمذاقها المميز وقيمتها الغذائية.

أسعار الدواجن البلدي وفراخ الأمهات

شهدت أسعار الدواجن البلدي ثباتًا ملحوظًا، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في البورصة ما بين 99 و100 جنيه.

أما سعر المستهلك، فقد تراوح ما بين 110 و115 جنيهًا للكيلو.

وفيما يخص فراخ الأمهات، فقد بلغ سعر الكيلو في البورصة نحو 45 جنيهًا، بينما وصل سعر البيع للمستهلك إلى ما بين 50 و60 جنيهًا للكيلو، وهو ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا نسبيًا لبعض الأسر.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم في الأسواق

استقرت أسعار أجزاء الدواجن المختلفة، والتي يزداد الإقبال عليها من قبل عدد كبير من المواطنين.

وسجل سعر كيلو البانيه ما بين 180 و200 جنيه. وبلغ سعر الأوراك ما بين 70 و90 جنيهًا للكيلو.

كما تراوح سعر الكبد والقوانص ما بين 90 و110 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر الأجنحة ما بين 50 و55 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر الدبابيس نحو 100 جنيه للكيلو.

ويُلاحظ أن أسعار الأجزاء تختلف من منطقة لأخرى تبعًا لمستوى الطلب وتكاليف التشغيل.

أسعار الطيور الأخرى اليوم

لم تشهد أسعار الطيور الأخرى تغييرات تُذكر، حيث سجل سعر زوج الحمام نحو 170 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الأرانب ما بين 140 و180 جنيهًا.

أما البط البلدي، فقد سجل سعر الكيلو ما بين 119 و120 جنيهًا.

وبلغ سعر البط الفرنساوي ما بين 59 و60 جنيهًا للكيلو.

كما تراوح سعر البط المسكوفي ما بين 84 و85 جنيهًا للكيلو، وسجل البط البغالي ما بين 69 و70 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق

شهدت أسعار الكتاكيت تنوعًا واضحًا بحسب النوع والعمر، حيث سجل الكتكوت الأبيض شركات أسعارًا تراوحت من 8 إلى 15 جنيهًا.

بينما بلغ سعر الكتكوت الأبيض قطعان ما بين 4 و4.5 جنيه.

وسجل الكتكوت الساسو عمر يوم أسعارًا من 5 إلى 6 جنيهات، في حين تراوح سعر الكتكوت الساسو البيور ما بين 6.5 و7 جنيهات.

وبلغ سعر الكتكوت البلدي الحر ما بين 3.5 و4 جنيهات، بينما سجل الكتكوت البلدي المشعر من 5.75 إلى 6.25 جنيه.

كما تراوح سعر الكتكوت الهجين عمر يوم ما بين 4.5 و5 جنيهات، وسجل الكتكوت الجيل الثاني من 6 إلى 6.5 جنيه.

وبلغ سعر الكتكوت الروزي البيور ما بين 5 و6 جنيهات، في حين سجل كتكوت الجميزة أسعارًا من 10.5 إلى 11 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم في الأسواق المصرية

استقرت أسعار البيض بمختلف أنواعه خلال تعاملات اليوم، إذ سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع نحو 105 جنيهات جملة، وتباع للمستهلك بحوالي 120 جنيهًا.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 105 جنيهات، لتصل إلى المستهلك بسعر يقارب 120 جنيهًا.

أما البيض البلدي، فقد سجل سعر الكرتونة في المزارع نحو 120 جنيهًا جملة، وتباع للمستهلك بنحو 130 جنيهًا.

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار البيض بالتزامن مع توازن الإنتاج وتوافر المعروض، ما ساهم في الحفاظ على الأسعار دون زيادات جديدة مع بداية عام 2026.