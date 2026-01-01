قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتل 20 شخصا بهجوم أوكراني على فندق ومقهى في مقاطعة خيرسون
الدفاع الروسية: إسقاط 168 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
وسط مخاوف من انهيار المبنى.. حريق هائل في كنيسة فوندل كيرك التاريخية في أمستردام
تجنب الدخول في شريحة عالية.. سجل قراءة عداد الكهرباء بنفسك
استجابة لضغوط أمريكية.. إسرائيل تتهيأ لفتح معبر رفح خلال أيام
أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026
مواعيد مباريات اليوم 1-1-2026 والقنوات الناقلة
سعر الدولار اليوم الخميس الأول من يناير 2026
رغم إجازة البنوك.. التضامن تقرر فتح جميع فروع بنك ناصر اليوم لصرف المعاشات
سر صغير للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء أبو كارت
في أول أيام السنة.. أسعار العملات الأجنبية في مصر
إذا فاتتك لسنوات.. اعرف كيفية قضاء الصلاة بطريقة صحيحة
أخبار البلد

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026
عبد الفتاح تركي

أسعار الفراخ والبيض اليوم .. شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار الملحوظ خلال بداية تعاملات الخميس 1 يناير 2026، وفق أحدث بيانات صادرة عن بورصة الدواجن والبوابة الحكومية لأسعار السلع.

هذا الاستقرار يأتي بعد مدة من التذبذب النسبي، ليعكس توازنًا واضحًا بين حجم المعروض والطلب في أسواق الجملة والتجزئة، خاصةً مع توافر الكميات بشكل كافٍ لدى المزارع ومحال بيع الدواجن.

ويحرص عدد كبير من المواطنين يوميًا على متابعة أسعار الفراخ والبيض، بوصفها من السلع الغذائية الأساسية التي لا غنى عنها في كل بيت مصري، وهو ما يجعل أي تحرك في أسعارها محط اهتمام واسع وبحث مستمر عبر منصات البحث المختلفة.

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن والأسواق

حافظت أسعار الفراخ البيضاء على مستوياتها الثابتة مقارنة بتعاملات الأيام الماضية، حيث سجل سعر الكيلو في البورصة ما بين 64 و65 جنيهًا. أما سعر البيع للمستهلك، فقد تراوح ما بين 74 و79 جنيهًا للكيلو، ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى وفقًا لتكاليف النقل وهوامش الربح.

وجاء هذا الاستقرار مدعومًا بانتظام عمليات الإنتاج وتوافر الأعلاف، إلى جانب ثبات حجم الطلب في الأسواق مع بداية العام الجديد، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية المعروضة للمستهلكين.

أسعار الفراخ الساسو الحمراء اليوم

سجلت الفراخ الساسو الحمراء أسعارًا مستقرة أيضًا خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر الكيلو في البورصة ما بين 75 و76 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك ما بين 85 و90 جنيهًا للكيلو.

وتُعد الفراخ الساسو من الأنواع المفضلة لدى شريحة من المستهلكين نظرًا لمذاقها المميز وقيمتها الغذائية.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

أسعار الدواجن البلدي وفراخ الأمهات

شهدت أسعار الدواجن البلدي ثباتًا ملحوظًا، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في البورصة ما بين 99 و100 جنيه.

أما سعر المستهلك، فقد تراوح ما بين 110 و115 جنيهًا للكيلو.

وفيما يخص فراخ الأمهات، فقد بلغ سعر الكيلو في البورصة نحو 45 جنيهًا، بينما وصل سعر البيع للمستهلك إلى ما بين 50 و60 جنيهًا للكيلو، وهو ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا نسبيًا لبعض الأسر.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم في الأسواق

استقرت أسعار أجزاء الدواجن المختلفة، والتي يزداد الإقبال عليها من قبل عدد كبير من المواطنين.

وسجل سعر كيلو البانيه ما بين 180 و200 جنيه. وبلغ سعر الأوراك ما بين 70 و90 جنيهًا للكيلو.

كما تراوح سعر الكبد والقوانص ما بين 90 و110 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر الأجنحة ما بين 50 و55 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر الدبابيس نحو 100 جنيه للكيلو.

ويُلاحظ أن أسعار الأجزاء تختلف من منطقة لأخرى تبعًا لمستوى الطلب وتكاليف التشغيل.

اسعار الفراخ اليوم الاثنين

أسعار الطيور الأخرى اليوم

لم تشهد أسعار الطيور الأخرى تغييرات تُذكر، حيث سجل سعر زوج الحمام نحو 170 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الأرانب ما بين 140 و180 جنيهًا.

أما البط البلدي، فقد سجل سعر الكيلو ما بين 119 و120 جنيهًا.

وبلغ سعر البط الفرنساوي ما بين 59 و60 جنيهًا للكيلو.

كما تراوح سعر البط المسكوفي ما بين 84 و85 جنيهًا للكيلو، وسجل البط البغالي ما بين 69 و70 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق

شهدت أسعار الكتاكيت تنوعًا واضحًا بحسب النوع والعمر، حيث سجل الكتكوت الأبيض شركات أسعارًا تراوحت من 8 إلى 15 جنيهًا.

بينما بلغ سعر الكتكوت الأبيض قطعان ما بين 4 و4.5 جنيه.

وسجل الكتكوت الساسو عمر يوم أسعارًا من 5 إلى 6 جنيهات، في حين تراوح سعر الكتكوت الساسو البيور ما بين 6.5 و7 جنيهات.

وبلغ سعر الكتكوت البلدي الحر ما بين 3.5 و4 جنيهات، بينما سجل الكتكوت البلدي المشعر من 5.75 إلى 6.25 جنيه.

كما تراوح سعر الكتكوت الهجين عمر يوم ما بين 4.5 و5 جنيهات، وسجل الكتكوت الجيل الثاني من 6 إلى 6.5 جنيه.

وبلغ سعر الكتكوت الروزي البيور ما بين 5 و6 جنيهات، في حين سجل كتكوت الجميزة أسعارًا من 10.5 إلى 11 جنيهًا.

4 أجزاء في الفراخ تحتوي سمومًا قاتلة.. احذر تناولها

أسعار البيض اليوم في الأسواق المصرية

استقرت أسعار البيض بمختلف أنواعه خلال تعاملات اليوم، إذ سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع نحو 105 جنيهات جملة، وتباع للمستهلك بحوالي 120 جنيهًا.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 105 جنيهات، لتصل إلى المستهلك بسعر يقارب 120 جنيهًا.

أما البيض البلدي، فقد سجل سعر الكرتونة في المزارع نحو 120 جنيهًا جملة، وتباع للمستهلك بنحو 130 جنيهًا.

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار البيض بالتزامن مع توازن الإنتاج وتوافر المعروض، ما ساهم في الحفاظ على الأسعار دون زيادات جديدة مع بداية عام 2026.

أسعار الفراخ أسعار الفراخ اليوم سعر الفراخ البيضاء أسعار الدواجن اليوم أسعار البيض اليوم بورصة الدواجن سعر الكتكوت اليوم أسعار البط اليوم أسعار الفراخ البلدي سعر البانيه اليوم أسعار الدواجن في مصر

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

تراجع جديد في أسعار الذهب ليلة رأس السنة

صرف معاشات يناير 2026 لـ13 مليون مواطن.. المواعيد والأماكن والقيم كاملة

صرف معاشات يناير 2026 لـ13 مليون مواطن.. المواعيد والأماكن والقيم كاملة

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

صلاح

بعد تراجع عروض الدوري السعودي.. تعرف على وجهة محمد صلاح القادمة

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

صلاح

مفاجأة.. روما يرغب في استعادة محمد صلاح

حادث قنا

إصابة 3 شباب فى حادث انقلاب دراجة نارية بطريق قنا الصحراوى الغربي

أرشيفية

إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة التحرش بسيدتين في القاهرة

كارما

للحكم| حجز محاكمة المتهمات بالاعتداء على الطالبة كارما لجلسة 28 يناير

بالصور

تويوتا تودع المفتاح التقليدي وتدخل العصر الرقمي مع مفاتيح أبل الذكية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟

مختلفة وجميلة.. طريقة عمل كب كيك البرتقال

أسعار ومواصفات ميتسوبيشي إكسباندر في السوق المصري

طارق جميل

انفصال مهني بعد 14 عامًا.. طارق جميل سعيد ينهي علاقته القانونية بعمرو أديب

طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

على طريقة فيلم Home Alone.. طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

