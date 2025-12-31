أسعار الفراخ في الأسواق اليوم 31-12-2025

سجلت أسعار الفراخ اليوم الاربعاء 31-12-2025 في بورصة الدواجن وللمستهلك بالأسواق حالة من الاستقرار، بعدما شهدت الفراخ خلال الفترة الأخيرة تراجعًا في سعر الكيلو سواء داخل المزارع أو على مستوى محلات بيع الدواجن.



أسعار الفراخ اليوم:

يتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 70 و95 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو «الحمراء» ما بين 85 و97 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 106 و142 جنيها.

سعر كيلو الفراخ الأمهات ما بين 65 و70 جنيهًا.

أسعار البانيه:

وتراوح سعر كيلو البانيه في محال التجزئة بين 200 و 240 جنيهات

سعر كرتونة البيض اليوم الاربعاء 31-12-2025 ببورصة الدواجن

اسعار البيض اليوم

البيض الأحمر بين 125 و135 جنيهًا للكرتونة.

البيض الأبيض بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.



أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات من 10 إلى 25 جنيهًا.

يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور من 6.5 إلى 7 جنيهات.

يتراوح سعر الكتكوت الساسو من 5 إلى 6 جنيهات.

يتراوح سعر الكتكوت البلدي من 3.5 إلى 4 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 6 إلى 6.5 جنيه.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 43 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.