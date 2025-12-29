الحقي خزني.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الإثنين 29 ديسمبر

حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الدواجن اليوم خاصة مع اقتراب أعياد الميلاد للمسيحين، ورغم زيادة الطلب على شراء الدواجن إلا أن أسعار الفراخ مازالت مستقرة ومناسبة للشراء.

أسعار الفراخ اليوم الأثنين 29 ديسمبر 2025

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة نحو 63 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو للمستهلك داخل المحال التجارية والأسواق الشعبية إلى نحو 73 جنيهًا

سعر الفراخ الساسو اليوم

بلغ سعر الكيلو في المزرعة وبورصة الدواجن نحو 87 جنيهًا، فيما تراوح سعر البيع للمستهلك داخل الأسواق ما بين 95 إلى 97 جنيهًا للكيلو

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم الإثنين نحو 100 جنيه للكيلو داخل المزرعة، بينما ارتفع سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق ليصل إلى 110 جنيهات

سعر البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانيه اليوم الاثنين ما بين 200 إلى 210 جنيهات للكيلو، وفقًا لأسعار محال بيع الدواجن ومنافذ التجزئة.

سعر البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 138 جنيهًا

وسجل البيض الأحمر 145 جنيهًا للكرتونة

و بلغ سعر كرتونة البيض البلدي نحو 160 جنيهًا

أسعار أجزاء الفراخ اليوم

صدور الدجاج الطازجة من 180 إلى 230 جنيهًا.

الدبوس الطازج (كيلو): نحو 140 جنيهًا.

أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): نحو 120 جنيهًا.

البانيه الطازج (كيلو): بين 200 و240 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت تنوعًا بحسب النوع، وجاءت كالتالي:

الكتكوت الأبيض شركات: من 8 إلى 15 جنيهًا

الكتكوت الأبيض قطعان: من 4 إلى 4.5 جنيه

الكتكوت الساسو عمر يوم: من 5 إلى 6 جنيهات

الكتكوت الساسو البيور: من 6.5 إلى 7 جنيهات

الكتكوت البلدي الحر: من 3.5 إلى 4 جنيهات

الكتكوت البلدي المشعر: من 5.75 إلى 6.25 جنيه

الكتكوت الهجين عمر يوم: من 4.5 إلى 5 جنيهات

الكتكوت الجيل الثاني: من 6 إلى 6.5 جنيه

الكتكوت الروزي البيور: من 5 إلى 6 جنيهات

كتكوت الجميزة: من 10.5 إلى 11 جنيهًا.