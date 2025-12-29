قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محاولة إسرائيلية جديدة لمنع الأذان في الأراضي المحتلة
عيب | رد قوي لـ شوبير على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر
ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية .. محرز يتصدر ومحمد صلاح وصيفا
مصرع 3 أشخاص في تسرب غاز داخل منزل بالمنيا
شركات مصرية كبرى تعتزم المشاركة في مشروعات استثمارية ضخمة بجيبوتي
السفير علاء موسى: نعمل مع واشنطن لتهدئة الوضع في لبنان
إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي قبالة اليونان
امتحانات نصف العام 2026| ننشر مواصفات أسئلة العلوم المتكاملة لأولى الثانوي
كيف يدعم البناء الأخضر الاقتصاد المصري؟ أمين مسعود يجيب | خاص
ترامب: موسكو وكييف تقتربان من التوصل إلى تسوية حول إقليم دونباس
رفع درجة الاستعداد بميناء الإسكندرية تزامنا مع بدء نوة "عيد الميلاد"
كاميرات مراقبة واستبعاد مدارس.. قرارات جديدة لمنع الغش في الثانوية العامة
أخبار البلد

الحقي خزني.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الإثنين 29 ديسمبر

أسعار الفراخ البيضاء اليوم
أسعار الفراخ البيضاء اليوم
رشا عوني

حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الدواجن اليوم خاصة مع اقتراب أعياد الميلاد للمسيحين، ورغم زيادة الطلب على شراء الدواجن إلا أن أسعار الفراخ مازالت مستقرة ومناسبة للشراء. 

أسعار الفراخ اليوم الأثنين 29 ديسمبر 2025 

سعر الفراخ البيضاء اليوم 

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة نحو 63 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو للمستهلك داخل المحال التجارية والأسواق الشعبية إلى نحو 73 جنيهًا

اسعار الفراخ اليوم 

سعر الفراخ الساسو اليوم

بلغ سعر الكيلو في المزرعة وبورصة الدواجن نحو 87 جنيهًا، فيما تراوح سعر البيع للمستهلك داخل الأسواق ما بين 95 إلى 97 جنيهًا للكيلو

سعر الفراخ البلدي اليوم 

سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم الإثنين نحو 100 جنيه للكيلو داخل المزرعة، بينما ارتفع سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق ليصل إلى 110 جنيهات

سعر البانيه اليوم 

سجل سعر كيلو البانيه اليوم الاثنين ما بين 200 إلى 210 جنيهات للكيلو، وفقًا لأسعار محال بيع الدواجن ومنافذ التجزئة.

سعر البيض اليوم 

سعر البيض اليوم 

سجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 138 جنيهًا

 وسجل البيض الأحمر 145 جنيهًا للكرتونة

 و بلغ سعر كرتونة البيض البلدي نحو 160 جنيهًا

أسعار أجزاء الفراخ اليوم

صدور الدجاج الطازجة من 180 إلى 230 جنيهًا.

الدبوس الطازج (كيلو): نحو 140 جنيهًا.

أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): نحو 120 جنيهًا.

البانيه الطازج (كيلو): بين 200 و240 جنيهًا.

 

أسعار الكتاكيت اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت تنوعًا بحسب النوع، وجاءت كالتالي:

الكتكوت الأبيض شركات: من 8 إلى 15 جنيهًا

الكتكوت الأبيض قطعان: من 4 إلى 4.5 جنيه

الكتكوت الساسو عمر يوم: من 5 إلى 6 جنيهات

الكتكوت الساسو البيور: من 6.5 إلى 7 جنيهات

الكتكوت البلدي الحر: من 3.5 إلى 4 جنيهات

الكتكوت البلدي المشعر: من 5.75 إلى 6.25 جنيه

الكتكوت الهجين عمر يوم: من 4.5 إلى 5 جنيهات

الكتكوت الجيل الثاني: من 6 إلى 6.5 جنيه

الكتكوت الروزي البيور: من 5 إلى 6 جنيهات

كتكوت الجميزة: من 10.5 إلى 11 جنيهًا.

اسعار الفراخ اليوم اسعار الدواجن اليوم سعر البانيه اليوم سعر البيض اليوم انخفاض اسعار الدواجن

