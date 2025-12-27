الدواجن البروتين الأرخص في مصر.. توقعات باستقرار الأسعار خلال رمضان

تعد صناعة الدواجن الخيار الأكثر اقتصادية للحصول على البروتين للمواطن المصري، وأكد محمود سليمان، عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن هذه الصناعة أصبحت مصدر البروتين الرئيسي في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الأخرى.

وأوضح في تصريحات هاتفية أن إنتاج الدواجن شهد تقلبات خلال السنوات الأخيرة، ما أثر على الأسعار، لكنه أكد أن السوق أصبح أكثر استقراراً حالياً، مع توقعات باستمرار هذا الاستقرار في المستقبل القريب.

إنتاج الدواجن وتكاليفها

وأضاف أن إنتاج كيلو الدواجن في مصر يحتاج إلى حوالي 3 كيلو جرامات من العلف، وأن تكلفة الإنتاج تتراوح بين 65 و75 جنيهاً، رغم ذلك، تُباع الدواجن في الأسواق أحياناً بأسعار أقل من التكلفة، مما يضع ضغطاً كبيراً على المربين والمنتجين.

وأشار إلى أن الإنتاج كان منخفضاً في عام 2022، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار تدريجياً حتى وصل سعر كيلو الدواجن إلى 100 جنيه في عام 2024، قبل أن تنخفض الأسعار بعد جهود تنظيم السوق، ليصل سعر الكيلو في المزرعة حالياً إلى 55 جنيهاً.

تأثير الأسعار على المربين

وأكد أن التحكم في الأسعار يتم وفق آلية العرض والطلب، وأن البيع بأقل من تكلفة الإنتاج قد يسبب مشكلات مالية للمربين، ويضغط على العاملين في الصناعة إذا استمر لفترة طويلة.

استقرار الأسعار وتوقعات رمضان

وفيما يخص شهر رمضان، نفى سليمان أي توقعات بارتفاع أسعار الدواجن، موضحاً أن سعر الكيلو في المزرعة قد يصل إلى 65 جنيهاً، وهو سعر معتدل ولن يشهد زيادات كبيرة.

وأضاف أن أسعار الدواجن خلال عامي 2026 و2027 ستكون مستقرة، نتيجة زيادة دورات الإنتاج التي تمتد لمدة عامين، ما يضمن توافر الدواجن بأسعار مناسبة للمستهلكين.