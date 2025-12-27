قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو مصطفى يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان وتجربته الفنية الجديدة
شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية
اختبار طبي لـ عبدالله السعيد اليوم لحسم موقفه من المشاركة أمام بلدية المحلة
المشاط : 2026 سيشكل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري
القبض على شخص يوززع رشاوى على الناخبين في أبو حمص بالبحيرة
بدون إصابات.. انهيار عقار قديم بحي الجمرك وسط الإسكندرية
موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة فى كأس مصر والقناة الناقلة
بحثا تطورات الأوضاع في الإقليمي.. اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره النرويجى
الدواجن البروتين الأرخص في مصر.. توقعات باستقرار الأسعار خلال رمضان
موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026
توك شو

الدواجن البروتين الأرخص في مصر.. توقعات باستقرار الأسعار خلال رمضان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تعد صناعة الدواجن الخيار الأكثر اقتصادية للحصول على البروتين للمواطن المصري، وأكد محمود سليمان، عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن هذه الصناعة أصبحت مصدر البروتين الرئيسي في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الأخرى.

وأوضح في تصريحات هاتفية  أن إنتاج الدواجن شهد تقلبات خلال السنوات الأخيرة، ما أثر على الأسعار، لكنه أكد أن السوق أصبح أكثر استقراراً حالياً، مع توقعات باستمرار هذا الاستقرار في المستقبل القريب.

إنتاج الدواجن وتكاليفها

وأضاف أن إنتاج كيلو الدواجن في مصر يحتاج إلى حوالي 3 كيلو جرامات من العلف، وأن تكلفة الإنتاج تتراوح بين 65 و75 جنيهاً، رغم ذلك، تُباع الدواجن في الأسواق أحياناً بأسعار أقل من التكلفة، مما يضع ضغطاً كبيراً على المربين والمنتجين.

وأشار إلى أن الإنتاج كان منخفضاً في عام 2022، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار تدريجياً حتى وصل سعر كيلو الدواجن إلى 100 جنيه في عام 2024، قبل أن تنخفض الأسعار بعد جهود تنظيم السوق، ليصل سعر الكيلو في المزرعة حالياً إلى 55 جنيهاً.

تأثير الأسعار على المربين

وأكد أن التحكم في الأسعار يتم وفق آلية العرض والطلب، وأن البيع بأقل من تكلفة الإنتاج قد يسبب مشكلات مالية للمربين، ويضغط على العاملين في الصناعة إذا استمر لفترة طويلة.

استقرار الأسعار وتوقعات رمضان

وفيما يخص شهر رمضان، نفى سليمان أي توقعات بارتفاع أسعار الدواجن، موضحاً أن سعر الكيلو في المزرعة قد يصل إلى 65 جنيهاً، وهو سعر معتدل ولن يشهد زيادات كبيرة.

وأضاف أن أسعار الدواجن خلال عامي 2026 و2027 ستكون مستقرة، نتيجة زيادة دورات الإنتاج التي تمتد لمدة عامين، ما يضمن توافر الدواجن بأسعار مناسبة للمستهلكين.

