أسعار الفراخ وكرتونة البيض اليوم السبت 27-12-2025

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 27-12-2025 في بورصة الدواجن وللمستهلك بالأسواق حالة من الاستقرار، بعدما شهدت الفراخ خلال الفترة الأخيرة تراجعًا في سعر الكيلو سواء داخل المزارع أو على مستوى محلات بيع الدواجن.



أسعار الفراخ اليوم:

الفراخ البيضاء: تراوحت بين 60 و61 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الساسو: سجلت بين 70 و71 جنيهًا للكيلو.

الفراخ البلدي: تراوحت بين 99 و100 جنيه للكيلو.

دواجن الأمهات: بلغت أسعارها بين 43 و44 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه:

وتراوح سعر كيلو البانيه في محال التجزئة بين 180 و 200 جنيهات

اسعار البيض اليوم

البيض الأحمر: 107 – 111 جنيهًا للكرتونة.

البيض الأبيض: 104 – 108 جنيهات للكرتونة.

البيض البلدي: 110 – 115 جنيهًا للكرتونة.



أسعار الكتاكيت اليوم

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 5 إلى 6 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 3.5 جنيه إلى 4 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 4.5 جنيه إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 6 إلى 6.5 جنيه.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 43 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.