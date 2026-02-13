هام لمنتفعي التأمين الصحي.. المواعيد الجديدة في شهر رمضان

اعلنت الهيئة العامة للتامين الصحي في منشور رقم ( 1 ) لسنة 2026 ، تفاصيل المواعيد الجديدة خلال شهر رمضان 2026



وقالت الهيئة ، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لعام 1447 هـ / 2026 ، أعاده الله على الجميع بالخير، تكون مواعيد العمل الرسمية خلال هذا الشهر.



. أولا: رئاسة الهيئة وإدارات الفروع والمناطق:



من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر، وذلك من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع ويستمر العمل بنظام التجاوز حتى الساعة ٨:١٥ صباحًا فقط، وتحسب التأخيرات حتي الساعة .8.30 صباحًا



. ثانياً : المستشفيات والعيادات :



يترك للسادة ( مديرى الفروع - مستشفى مدينة نصر - ٦ اكتوبر - مركز الأورام - العاصمة الإدارية ) تحديد مواعيد العمل بها بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل منها، وبمراعاة القرارات والتعليمات المنظمة بالهيئة خلال شهر رمضان فقط.

كما يترك للسيدة الدكتورة / رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية تحديد مواعيد عمل اللجان الطبية خلال هذا الشهر بما يتفق طبيعة عملها وتحقيق السهولة واليسر مع قيامها بإبلاغ اللجان بتلك المواعيد.



. ثالثا : مواعيد الفترات الفروع والمناطق)



تبدأ مواعيد العمل بنظام الفترات عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية بالوحدات المحددة بالبند أولا بالنسبة لرئاسة الهيئة وإداراتها.

أما وحدات الهيئة العلاجية من مستشفيات وعيادات، فيتم تأدية الفترات بها وفقا لظروف وحجم العمل بكل وحدة، ويترك تحديد ذلك للسادة مديري الفروع.

وذلك مع الالتزام الكامل بحضور عدد ساعات الفترات بعد انتهاء وقت العمل بجميع الوحدات، وعلى العاملين الراغبين في تخفيض أو إلغاء ساعات الفترات بعد مواعيد العمل الرسمية خلال هذا الشهر. التقدم بطلب إلى السلطة المختصة بالوحدة، مع مراعاة صالح العمل.



. رابعاً : إلغاء جميع الأذونات



. تلغى جميع الأذونات خلال هذا الشهر دون الإخلال بالقرارات والتعليمات المنظمة للهيئة مع الابقاء على التجاوز المقرر للأخوة المسيحيين عن يوم الأحد من كل اسبوع .

