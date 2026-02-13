قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 8 .. كاملة التشطيب وتمويل عقاري
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي
خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق
الداخلية: سيدتان و 7 رجال أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة له مع ابنتهم
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
حامد خلاف بطل العالم للألعاب البدنية للمرة السابعة.. صور
مؤلفات بيتهوفن وشوبرت وبرامز بقيادة نسائية ألمانية على المسرح الكبير
للتحصين من العين والحسد .. آيات قرآنية مكتوبة للحماية.. تعرف عليها
أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد.. 5 ملفات ساخنة
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026
نافذة الإنقاذ تضيق.. الأرض تقترب من البيت الزجاجي الساخن | ماذا يحدث ؟
هل يشارك محمد صلاح أمام برايتون غدا| مدرب ليفربول يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

هام لمنتفعي التأمين الصحي.. المواعيد الجديدة في شهر رمضان

التأمين الصحي
التأمين الصحي
عبدالصمد ماهر

 اعلنت  الهيئة العامة للتامين الصحي في منشور رقم ( 1 ) لسنة 2026 ، تفاصيل المواعيد الجديدة خلال شهر رمضان 2026 


 وقالت الهيئة ، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لعام 1447 هـ / 2026 ، أعاده الله على الجميع بالخير، تكون مواعيد العمل الرسمية خلال هذا الشهر.


. أولا: رئاسة الهيئة وإدارات الفروع والمناطق:


من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر، وذلك من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع ويستمر العمل بنظام التجاوز حتى الساعة ٨:١٥ صباحًا فقط، وتحسب التأخيرات حتي الساعة .8.30 صباحًا


. ثانياً : المستشفيات والعيادات :


يترك للسادة ( مديرى الفروع - مستشفى مدينة نصر - ٦ اكتوبر - مركز الأورام - العاصمة الإدارية ) تحديد مواعيد العمل بها بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل منها، وبمراعاة القرارات والتعليمات المنظمة بالهيئة خلال شهر رمضان فقط.
كما يترك للسيدة الدكتورة / رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية تحديد مواعيد عمل اللجان الطبية خلال هذا الشهر بما يتفق طبيعة عملها وتحقيق السهولة واليسر مع قيامها بإبلاغ اللجان بتلك المواعيد.


. ثالثا : مواعيد الفترات الفروع والمناطق)


تبدأ مواعيد العمل بنظام الفترات عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية بالوحدات المحددة بالبند أولا بالنسبة لرئاسة الهيئة وإداراتها.
أما وحدات الهيئة العلاجية من مستشفيات وعيادات، فيتم تأدية الفترات بها وفقا لظروف وحجم العمل بكل وحدة، ويترك تحديد ذلك للسادة مديري الفروع.
وذلك مع الالتزام الكامل بحضور عدد ساعات الفترات بعد انتهاء وقت العمل بجميع الوحدات، وعلى العاملين الراغبين في تخفيض أو إلغاء ساعات الفترات بعد مواعيد العمل الرسمية خلال هذا الشهر. التقدم بطلب إلى السلطة المختصة بالوحدة، مع مراعاة صالح العمل.


. رابعاً : إلغاء  جميع الأذونات 


. تلغى جميع الأذونات خلال هذا الشهر دون الإخلال بالقرارات والتعليمات المنظمة للهيئة مع الابقاء على التجاوز المقرر للأخوة المسيحيين عن يوم الأحد من كل اسبوع .
 

الهيئة العامة للتامين الصحي المواعيد الجديدة في شهر رمضان مواعيد العمل الرسمية رئاسة الهيئة المستشفيات التأخيرات

