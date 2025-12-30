قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يطلع الإعلامي الأمريكي فريد زكريا على جهود مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة
موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا
شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس اليوم الثلاثاء| فيديو
من مصر وسوريا والعراق.. مصرع أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي خلال 2025
وصول رمضان صبحي لمحكمة جنايات الجيزة للنطق بالحكم في قضية التزوير
قافلة المساعدات الـ105 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
دبلوماسي فلسطيني سابق: تهديد ترامب لـ حماس رسالة سياسية لا عسكرية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
وزارة الإعلام اليمنية: سجلنا نية مبيتة لاستهداف البلاد والحدود السعودية
ننشر خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026
السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن
نظر محاكمة 32 متهمًا بقضية «خلية الهرم».. بعد قليل
أخبار البلد

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
رشا عوني

يستعرض صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 حسب بورصة الدواجن .. 

أسعار الفراخ اليوم 

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 

 

سعر الفراخ البيضاء اليوم 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء سعر 64 : 65 جنيهًا/ كيلو، لتباع فى الأسواق 74 : 75 جنيهًا


سعر الفراخ الساسو اليوم

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 75 و 76 جنيهًا للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 85 و 86 جنيهًا للكيلو مسجلا ارتفاع قدره 5 جنيهات.
 

اسعار الدواجن اليوم

سعر الفراخ البلدي اليوم 

واصلت أسعار الفراخ البلدي ثباتها، مسجلة 100 جنيه للكيلو في المزرعة وبورصة الدواجن، في حين بلغ سعر الكيلو للمستهلك داخل الأسواق نحو 110 جنيهات.

سعر البانيه اليوم 

سعر كيلو البانيه تراوح بين 180 لـ200 جنيهًا باختلاف الأسواق.

سعر البيض اليوم

- البيض الأبيض: 138 جنيهًا للكرتونة
-البيض الأحمر: 145 جنيهًا للكرتونة
-البيض البلدي: 160 جنيهًا للكرتونة

سعر البانيه و البيض اليوم 

 

سبّب انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق

أكد محمود سليمان عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن الأسواق المصرية بها زيادة في عدد الدواجن المعروضة، وهذا الأمر يعتبر سببا رئيسيا في خفض الأسعار بالأسواق.

ولفت إلى أن الإنتاج في عام 2022، كان قليل، وأن هذا تسبب في رفع الأسعار حتى عام 2024 وصل سعر كيلو الدواجن لـ 100 جنيه، وبعد العمل على ذلك انخفض سعر الدواجن الآن وسجل في المزرعة 55 جنيها.

وأوضح أن أسعار الدواجن خلال عامي 2026 و2027 ستكون مستقرة، لن ترتفع لآن هناك زيادة في دورات الإنتاج التي تستمر لمدة عامين.

الأسعار لن ترتفع خلال شهر رمضان

وردا على سؤال هل أسعار الدواجن سترتفع في شهر رمضان، وقال إن الأسعار لن ترتفع خلال شهر رمضان، وأن سعر الدواجن في رمضان قد تسجل في المزرعة 65 جنيها، وأن هذا الرقم لن يكون مرتفعا.

