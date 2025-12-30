اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر

يستعرض صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 حسب بورصة الدواجن ..

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء سعر 64 : 65 جنيهًا/ كيلو، لتباع فى الأسواق 74 : 75 جنيهًا



سعر الفراخ الساسو اليوم

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 75 و 76 جنيهًا للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 85 و 86 جنيهًا للكيلو مسجلا ارتفاع قدره 5 جنيهات.



اسعار الدواجن اليوم

سعر الفراخ البلدي اليوم

واصلت أسعار الفراخ البلدي ثباتها، مسجلة 100 جنيه للكيلو في المزرعة وبورصة الدواجن، في حين بلغ سعر الكيلو للمستهلك داخل الأسواق نحو 110 جنيهات.

سعر البانيه اليوم

سعر كيلو البانيه تراوح بين 180 لـ200 جنيهًا باختلاف الأسواق.

سعر البيض اليوم

- البيض الأبيض: 138 جنيهًا للكرتونة

-البيض الأحمر: 145 جنيهًا للكرتونة

-البيض البلدي: 160 جنيهًا للكرتونة

سعر البانيه و البيض اليوم

سبّب انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق

أكد محمود سليمان عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن الأسواق المصرية بها زيادة في عدد الدواجن المعروضة، وهذا الأمر يعتبر سببا رئيسيا في خفض الأسعار بالأسواق.

ولفت إلى أن الإنتاج في عام 2022، كان قليل، وأن هذا تسبب في رفع الأسعار حتى عام 2024 وصل سعر كيلو الدواجن لـ 100 جنيه، وبعد العمل على ذلك انخفض سعر الدواجن الآن وسجل في المزرعة 55 جنيها.

وأوضح أن أسعار الدواجن خلال عامي 2026 و2027 ستكون مستقرة، لن ترتفع لآن هناك زيادة في دورات الإنتاج التي تستمر لمدة عامين.

الأسعار لن ترتفع خلال شهر رمضان

وردا على سؤال هل أسعار الدواجن سترتفع في شهر رمضان، وقال إن الأسعار لن ترتفع خلال شهر رمضان، وأن سعر الدواجن في رمضان قد تسجل في المزرعة 65 جنيها، وأن هذا الرقم لن يكون مرتفعا.