سوريا.. قوات إسرائيلية تطلق النار تجاه مواطنين في ريف القنيطرة الغربي

أفاد إعلام سوري، بقيام قوات إسرائيلية بإطلاق النار تجاه مواطنين في ريف القنيطرة الغربي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، شهدت مدينة حلب بسوريا، ليل الأربعاء - الخميس، تفجيرًا انتحاريًا وقع أثناء محاولة قوى الأمن إيقاف شخص مشتبه به قرب حي باب الفرج، ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة عنصرين آخرين.

ووفق تقارير إعلامية سورية، نجحت الأجهزة الأمنية السورية، في إحباط ، مخططاً لتنظيم "داعش الإرهابي" كان يستهدف تنفيذ سلسلة هجمات انتحارية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية في أكثر من محافظة، مع تركيز خاص على مدينة حلب، وفق وزارة الداخلية.

وذكرت الداخلية السورية أن معلومات استخبارية دقيقة، جُمعت عقب متابعة مكثفة لتحركات خلايا التنظيم وبالتنسيق مع "جهات شريكة في مكافحة الإرهاب"، كشفت عن نية "داعش" استهداف الكنائس وأماكن التجمع المدني في ليلة رأس السنة.