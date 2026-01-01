قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك والمصري اليوم .. الأعلى للإعلام يحيل شكويين للتحقيق | تفاصيل
غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
إعلامي يعلن انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"
استشهاد المعتقل القشاعلة داخل سجن بئر السبع الإسرائيلي
انفجار سويسرا.. فرحة الكريسماس لم تكتمل في أفخم منتجعات التزلج
في ثواني وأنت بتحول.. مميزات جديدة في تطبيق إنستاباي 2026
المالية: أجور العاملين بالدولة تستحوذ على 14.4% من مصروفات الحكومة في 9 شهور
الاحتلال الإسرائيلي يفتح النار على السوريين في ريف القنيطرة الغربي
مبلغ ضخم.. كم بلغت ثروة محمد صلاح في عام 2025؟
رحم اللّٰه فقيدة المبادئ والقيم.. مصطفى بكري ينعى نيفين القاضي
سوريا.. قوات إسرائيلية تطلق النار تجاه مواطنين في ريف القنيطرة الغربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

في ثواني وأنت بتحول.. مميزات جديدة في تطبيق إنستاباي 2026

إنستاباي
إنستاباي
خالد يوسف

أطلقت شركة بنوك مصر، المالكة لتطبيق إنستاباي ميزة جديدة تتيح للعملاء متابعة حدود التحويل اليومية والشهرية بكل سهولة وسرعة عبر تطبيقها الإلكتروني، دون الحاجة للاتصال بخدمة العملاء أو زيارة أي من الفروع.

تطبيق «إنستاباي» يطلق ميزة جديدة

أوضح بيان صادر عن الشركة، منشور اليوم الخميس على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه الميزة تمنح العملاء القدرة على معرفة حدود التحويل في ثوانٍ معدودة، بما يعزز من سهولة وأمان إدارة الأموال، ويُسهم في تقديم تجربة مصرفية أكثر شفافية وسلاسة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود إنستاباي المستمرة لتطوير خدماتها الرقمية، وتمكين العملاء من التحكم الكامل في معاملاتهم المالية بطريقة آمنة وسريعة، مع توفير أدوات واضحة لمتابعة الأنشطة المصرفية اليومية والشهرية.

كما أكدت الشركة أن الميزة الجديدة صُممت لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة لإدارة أموالهم بمرونة وفعالية، بما يعكس التزامها بتحسين تجربة المستخدم وتعزيز مستويات الثقة والأمان المالي.

ما هو تطبيق إنستاباي؟

أطلقت شركة بنوك مصر تطبيق إنستاباي، وهو نظام دفع مرخص ومعتمد من البنك المركزي المصري لتوفير خدمة المدفوعات اللحظية داخل مصر، ويتيح التطبيق إمكانية إدارة الحسابات البنكية في مكان واحد، بما يشمل الاطلاع على الرصيد الحالي والتحقق من كشف الحساب المصرفي، وتحويل الأموال واستقبالها بسهولة وأمان.

ويُمكّن التطبيق المستخدمين من استقبال الأموال بطريقتين مختلفتين إما عبر مشاركة عنوان الدفع اللحظي أو رقم الهاتف المحمول مع الدافع، كما يتيح إرسال الأموال بشكل أسرع من البنوك التقليدية، مع ميزة التحقق من اسم المستفيد لضمان دقة التحويلات.

سهولة السحب والإيداع مثل البنوك والمحافظ الإلكترونية

يقدم التطبيق إمكانية السحب والإيداع، سواء من البنوك أو المحافظ الإلكترونية، كما يدعم عمليات الشراء عبر الإنترنت، ودفع الفواتير المختلفة مثل الغاز والكهرباء والماء والخدمات الدراسية.

ويجمع التطبيق المحافظ الإلكترونية المختلفة مثل فودافون كاش وأورنج واتصالات في مكان واحد لتسهيل التحكم بها، ويدعم تعدد اللغات وتعدد الحسابات المصرفية، بالإضافة إلى إمكانية التحويل عبر رقم الهاتف بسهولة.

وبدأت الخدمة في فرض رسوم على المعاملات بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا للمعاملة الواحدة، اعتبارًا من 1 أبريل 2025، بما يعكس التزام التطبيق بتقديم خدمات مصرفية شاملة وسريعة وآمنة.

في ثواني وأنت بتحّول إنستاباي تطبيق إنستاباي البنك المركزي المصري ميزة جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

ناشئي الزمالك

لا حول لهم و لا قوة..استياء الغندور من أداء ناشئي الزمالك أمام الاتحاد السكندري

منتخب مصر

بالمواعيد .. طريق منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية حتى نهائي البطولة

بطلة العالم السابقة يمنى طارق والحكم بالاتحاد المصري للكاراتيه

اتحاد الكاراتيه ينعى بطلة العالم السابقة يمنى طارق

بالصور

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بإصلاح تلف الحمض النووي.. ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

إلقاء 6 ملايين زريعة أسماك وحصر 1025 مزرعة سمكية و18 مفرخا بالشرقية خلال 2025

ذريعة اسماك
ذريعة اسماك
ذريعة اسماك

7 أسئلة تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار.. نصائح تساعدك في حل خلافاتهم الزوجية

أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد