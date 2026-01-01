في ثواني وأنت بتحول.. مميزات جديدة في تطبيق إنستاباي 2026

أطلقت شركة بنوك مصر، المالكة لتطبيق إنستاباي ميزة جديدة تتيح للعملاء متابعة حدود التحويل اليومية والشهرية بكل سهولة وسرعة عبر تطبيقها الإلكتروني، دون الحاجة للاتصال بخدمة العملاء أو زيارة أي من الفروع.

تطبيق «إنستاباي» يطلق ميزة جديدة

أوضح بيان صادر عن الشركة، منشور اليوم الخميس على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه الميزة تمنح العملاء القدرة على معرفة حدود التحويل في ثوانٍ معدودة، بما يعزز من سهولة وأمان إدارة الأموال، ويُسهم في تقديم تجربة مصرفية أكثر شفافية وسلاسة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود إنستاباي المستمرة لتطوير خدماتها الرقمية، وتمكين العملاء من التحكم الكامل في معاملاتهم المالية بطريقة آمنة وسريعة، مع توفير أدوات واضحة لمتابعة الأنشطة المصرفية اليومية والشهرية.

كما أكدت الشركة أن الميزة الجديدة صُممت لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة لإدارة أموالهم بمرونة وفعالية، بما يعكس التزامها بتحسين تجربة المستخدم وتعزيز مستويات الثقة والأمان المالي.

ما هو تطبيق إنستاباي؟

أطلقت شركة بنوك مصر تطبيق إنستاباي، وهو نظام دفع مرخص ومعتمد من البنك المركزي المصري لتوفير خدمة المدفوعات اللحظية داخل مصر، ويتيح التطبيق إمكانية إدارة الحسابات البنكية في مكان واحد، بما يشمل الاطلاع على الرصيد الحالي والتحقق من كشف الحساب المصرفي، وتحويل الأموال واستقبالها بسهولة وأمان.

ويُمكّن التطبيق المستخدمين من استقبال الأموال بطريقتين مختلفتين إما عبر مشاركة عنوان الدفع اللحظي أو رقم الهاتف المحمول مع الدافع، كما يتيح إرسال الأموال بشكل أسرع من البنوك التقليدية، مع ميزة التحقق من اسم المستفيد لضمان دقة التحويلات.

سهولة السحب والإيداع مثل البنوك والمحافظ الإلكترونية

يقدم التطبيق إمكانية السحب والإيداع، سواء من البنوك أو المحافظ الإلكترونية، كما يدعم عمليات الشراء عبر الإنترنت، ودفع الفواتير المختلفة مثل الغاز والكهرباء والماء والخدمات الدراسية.

ويجمع التطبيق المحافظ الإلكترونية المختلفة مثل فودافون كاش وأورنج واتصالات في مكان واحد لتسهيل التحكم بها، ويدعم تعدد اللغات وتعدد الحسابات المصرفية، بالإضافة إلى إمكانية التحويل عبر رقم الهاتف بسهولة.

وبدأت الخدمة في فرض رسوم على المعاملات بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا للمعاملة الواحدة، اعتبارًا من 1 أبريل 2025، بما يعكس التزام التطبيق بتقديم خدمات مصرفية شاملة وسريعة وآمنة.