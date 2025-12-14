قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقبات مالية وفنية.. صفقات سوبر تعاند الأهلي في الميركاتو الشتوي
تغييرات جديدة بخريطة قيادات وزارة التربية والتعليم .. تفاصيل وأسماء
باستثمارات 100مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع متكامل للغزل والملابس بالقنطرة
اليوم.. اختتام منافسات بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات WBLA 2025
بيان هام ..القابضة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكهرباء
تصل لـ1000 جنيه شهريًا .. بعد انتهاء لجان الحصر ما مصير فروق الإيجارات القديمة؟|تفاصيل
خلال دقائق.. كيفية استخراج كارت غاز بدل فاقد أو تالف بدون فقد الرصيد
بعد تثبيت الفائدة.. رسوم التحويل وحدود السحب على «إنستاباي»
القابضة تكشف حقيقة تغيير عدادات الكهرباء وتحميل المواطن 12 ألف جنيه
وفاة نبيل الغول.. موعد الجنازة ومكان العزاء
نجوم الدوري المصري تحت رادار وكالات التسويق | أسماء مفاجأة
محافظ القاهرة يجرى جولة مفاجئة أعلى دائرى السلام
أصل الحكاية

ولاء خنيزي

عاد تطبيق «إنستاباي» ليتصدر اهتمامات ملايين المستخدمين، مع تزايد التساؤلات حول رسوم التحويل وحدود السحب، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري الصادر في 20 نوفمبر الماضي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة انعكست على المشهد المصرفي والخدمات المالية الرقمية.

قرار البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، حيث ثبتت:

  • سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21%
  • سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22%
  • سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.5%
  • سعر الائتمان والخصم عند 21.5%

وأكد البنك المركزي أن القرار جاء بعد تقييم دقيق لمعدلات التضخم وتوقعاتها خلال الفترة الأخيرة.

هل تأثرت رسوم إنستاباي بقرار الفائدة؟

رغم قرار تثبيت أسعار الفائدة، فإن رسوم التحويل عبر تطبيق «إنستاباي» لم يطرأ عليها أي تعديل، حيث ما زالت مطبقة وفق القرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أبريل 2025.

تفاصيل رسوم التحويل عبر «إنستاباي»

  • يتم احتساب الرسوم بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة
  • بحد أدنى 50 قرشًا
  • وبحد أقصى 20 جنيهًا للمعاملة الواحدة

كما يوفر التطبيق:

  • 10 عمليات استعلام مجانية شهريًا عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر
  • ويتم فرض 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية

أمثلة توضيحية لقيمة الرسوم

  • تحويل 500 جنيه: 50 قرشًا
  • تحويل 1000 جنيه: جنيه واحد
  • تحويل 5000 جنيه: 5 جنيهات
  • تحويل 20 ألف جنيه وحتى 70 ألفًا: 20 جنيهًا (الحد الأقصى)

حدود السحب والمعاملات عبر التطبيق

وضع البنك المركزي المصري ضوابط واضحة للمعاملات عبر «إنستاباي»، جاءت كالتالي:

  • الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه
  • الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 120 ألف جنيه
  • الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 400 ألف جنيه

لماذا فُرضت رسوم على إنستاباي؟

أوضح البنك المركزي أن فرض الرسوم يأتي في إطار:

  • تحسين جودة وكفاءة الخدمات الرقمية
  • ضمان استدامة منظومة المدفوعات اللحظية
  • دعم تطوير البنية التحتية التكنولوجية
  • التوسع في تقديم خدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين

نمو كبير في أعداد المستخدمين

وبحسب بيانات رسمية، تجاوز عدد مستخدمي تطبيق «إنستاباي» 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، ما يعكس الثقة المتزايدة في التطبيق منذ إطلاقه في أبريل 2022 ضمن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

ماذا تفعل إذا حوّلت أموالًا بالخطأ؟

في حال وقوع خطأ أثناء التحويل، ينصح باتباع الخطوات التالية:

  • التواصل مع المستلم مباشرة وطلب استرجاع المبلغ وديًا.
  • الاتصال بالبنك الذي تم التحويل من خلاله وتقديم تفاصيل العملية.
  • التواصل مع خدمة عملاء إنستاباي عبر التطبيق.
  • تقديم شكوى رسمية للبنك المركزي المصري إذا لزم الأمر.
  • اللجوء إلى القضاء كحل أخير مع الاحتفاظ بكافة المستندات.
