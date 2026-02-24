قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقص عمره ما كان غلط | دينا : لو حجيت تاني هكمل في الأكاديمية بتاعتي
مأساة نيرا أشرف تتجدد | تفاصيل مقتل فتاة رفضت الارتباط في الخصوص
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط
بيزيرا يتقدم للزمالك بهدف أول في شباك زد
رياضة

تشكيل نيوكاسل أمام قره باغ في مهمة تأكيد التأهل بدوري الأبطال

نيو كاسل
نيو كاسل
محمد سمير

أعلن الإنجليزي إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، التشكيل الرسمي لمواجهة قره باغ، في اللقاء الذي يقام على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن إياب ملحق التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل نيوكاسل
 

وجاء تشكيل هاو كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: تريبير - بيرن - بوتمان - أليكس ميرفي

خط الوسط: جاكوب ميرفي - جويلاينتون- تونالي - بارنيس

خط الهجوم: فولتميد - أوسولا.

ويدخل نيوكاسل المباراة بأريحية كبيرة بعدما حقق فوزًا كاسحًا في لقاء الذهاب بنتيجة 6-1، ليضع قدمًا في الدور المقبل قبل موقعة العودة على أرضه ووسط جماهيره.

يعول إيدي هاو على التألق اللافت للجناح الإنجليزي أنتوني جوردون، الذي قدم عرضًا استثنائيًا في مواجهة الذهاب بعدما سجل “سوبر هاتريك” قاد به الفريق لاكتساح منافسه.

ورفع جوردون رصيده إلى 14 هدفًا في مختلف البطولات هذا الموسم، بينها 10 أهداف في دوري الأبطال، ليحقق رقمًا تاريخيًا بقميص نيوكاسل، متجاوزًا الرقم المسجل باسم أسطورة النادي آلان شيرر كأكثر لاعب يسجل للنادي في موسم واحد بالبطولة القارية.

كما أصبح جوردون ثاني لاعب إنجليزي يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة بدوري الأبطال، بعد هاري كين، الذي حقق الإنجاز ذاته بقميص بايرن ميونخ أمام دينامو زغرب في سبتمبر 2024.

ورغم التفوق الكبير في نتيجة الذهاب، شدد الجهاز الفني لنيوكاسل على ضرورة التعامل بجدية مع لقاء الإياب، من أجل حسم بطاقة العبور رسميًا وتجنب أي مفاجآت.

الفريق الإنجليزي يسعى لمواصلة عروضه القوية أوروبيًا، في موسم يعكس التحول الكبير الذي يعيشه النادي على المستوى القاري، بعدما أصبح منافسًا حقيقيًا بين كبار القارة.

ومع انطلاق المواجهة في أجواء جماهيرية مرتقبة داخل “سانت جيمس بارك”، تبدو الأمور محسومة نظريًا لصالح أصحاب الأرض، لكن الحسم الرسمي سيأتي مع صافرة النهاية.

نيوكاسل يونايتد قره باغ تشكيل نيوكاسل جوردون إيدي هاو

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

أرشيفية

الرئيس الأرميني يستقبل أول سفير لفلسطين بأرمينيا: محطة تاريخية

أرشيفية

وزير الخارجية الإيراني: هذه هي شروطنا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة

الناتو

الناتو يجدد دعمه لكييف في الذكرى الرابعة للحرب ويبحث تعزيز الدفاعات الجوية

بالصور

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام
صداع الصيام
صداع الصيام

احترس من النوم على الوسائد المرتفعة.. تزيد ضغط العين وتسبب العمى

مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

