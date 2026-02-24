تشكيل نيوكاسل أمام قره باغ في مهمة تأكيد التأهل بدوري الأبطال

أعلن الإنجليزي إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، التشكيل الرسمي لمواجهة قره باغ، في اللقاء الذي يقام على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن إياب ملحق التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل نيوكاسل



وجاء تشكيل هاو كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: تريبير - بيرن - بوتمان - أليكس ميرفي

خط الوسط: جاكوب ميرفي - جويلاينتون- تونالي - بارنيس

خط الهجوم: فولتميد - أوسولا.

ويدخل نيوكاسل المباراة بأريحية كبيرة بعدما حقق فوزًا كاسحًا في لقاء الذهاب بنتيجة 6-1، ليضع قدمًا في الدور المقبل قبل موقعة العودة على أرضه ووسط جماهيره.

يعول إيدي هاو على التألق اللافت للجناح الإنجليزي أنتوني جوردون، الذي قدم عرضًا استثنائيًا في مواجهة الذهاب بعدما سجل “سوبر هاتريك” قاد به الفريق لاكتساح منافسه.

ورفع جوردون رصيده إلى 14 هدفًا في مختلف البطولات هذا الموسم، بينها 10 أهداف في دوري الأبطال، ليحقق رقمًا تاريخيًا بقميص نيوكاسل، متجاوزًا الرقم المسجل باسم أسطورة النادي آلان شيرر كأكثر لاعب يسجل للنادي في موسم واحد بالبطولة القارية.

كما أصبح جوردون ثاني لاعب إنجليزي يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة بدوري الأبطال، بعد هاري كين، الذي حقق الإنجاز ذاته بقميص بايرن ميونخ أمام دينامو زغرب في سبتمبر 2024.

ورغم التفوق الكبير في نتيجة الذهاب، شدد الجهاز الفني لنيوكاسل على ضرورة التعامل بجدية مع لقاء الإياب، من أجل حسم بطاقة العبور رسميًا وتجنب أي مفاجآت.

الفريق الإنجليزي يسعى لمواصلة عروضه القوية أوروبيًا، في موسم يعكس التحول الكبير الذي يعيشه النادي على المستوى القاري، بعدما أصبح منافسًا حقيقيًا بين كبار القارة.

ومع انطلاق المواجهة في أجواء جماهيرية مرتقبة داخل “سانت جيمس بارك”، تبدو الأمور محسومة نظريًا لصالح أصحاب الأرض، لكن الحسم الرسمي سيأتي مع صافرة النهاية.