ياسمين عز: قومي في السنة الجديدة اعملي لجوزك لوك مدام نادية الجندي
بعد 9 سنوات من الشرح.. العلامة محمد أبو موسى ينتهى من شرح كتاب دلائل الإعجاز في الجامع الأزهر
الزمالك والمصري اليوم .. الأعلى للإعلام يحيل شكويين للتحقيق | تفاصيل
غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
إعلامي يعلن انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"
استشهاد المعتقل القشاعلة داخل سجن بئر السبع الإسرائيلي
انفجار سويسرا.. فرحة الكريسماس لم تكتمل في أفخم منتجعات التزلج
في ثواني وأنت بتحول.. مميزات جديدة في تطبيق إنستاباي 2026
المالية: أجور العاملين بالدولة تستحوذ على 14.4% من مصروفات الحكومة في 9 شهور
الاحتلال الإسرائيلي يفتح النار على السوريين في ريف القنيطرة الغربي
مبلغ ضخم.. كم بلغت ثروة محمد صلاح في عام 2025؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

انفجار سويسرا.. فرحة الكريسماس لم تكتمل في أفخم منتجعات التزلج

انفجار سويسرا
انفجار سويسرا
محمد شحتة

تسبب انفجار سويسرا في حالة من الرعب والهلع، في أحد منتجعات التزلج، حيث شهد المنتج انفجار ثم حريق في منتجع كرانس-مونتانا للتزلج، جنوب غرب سويسرا.

انفجار سويسرا

وقالت السلطات، إن انفجار سويسرا في منتجع التزلج ناجما عن حريق وليس هجوم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأعلنت شرطة كانتون فاليه في سويسرا إصابة حوالي 100 شخص ومصرع العشرات" نتيجة حريق في حانة بمنتجع كران مونتانا للتزلج.

ووقع انفجار سويسرا، قرابة الساعة 01:30 فجرًا بالتوقيت المحلي (00:30 بتوقيت جرينتش) داخل حانة تدعى «لو كونستلاسيون»، حيث كانت تقام احتفالات رأس السنة، مؤكدة أن حصيلة الضحايا لا تزال غير نهائية.

عدد إصابات انفجار سويسرا

وقالت السلطات السويسرية، إنها تعتبر انفجار منتجع التزلج ناجما عن حريق وليس هجوم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلنت شرطة كانتون فاليه في سويسرا إصابة حوالي 100 شخص ومصرع العشرات" نتيجة حريق في حانة بمنتجع كران مونتانا للتزلج.

فيما أشارت محطة Rhône FM الإذاعية إلى أن الاستخدام غير الحذر للألعاب النارية قد يكون السبب وراء المأساة التي وقعت في منتجع كران-مونتانا للتزلج في سويسرا.

اللحظات الأولى لانفجار سويسرا

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات إسعاف وشاحنات إطفاء في الشوارع القريبة من موقع الحادث، إضافة إلى مشاهد لاندلاع النيران داخل المبنى، مؤكدة  السلطات أن هذه المواد لا تزال قيد التحقق، محذّرة من تداول معلومات غير مؤكدة.

انفجار سويسرا

وقال ممثل عن الشرطة السويسرية لهيئة الإذاعة البريطانية إن بيانًا محدثًا سيصدر قريبًا عن شرطة كانتون فاليه، موضحًا أن السلطات لا تستطيع حتى الآن تحديد عدد القتلى، مكتفية بالقول: “عدة أشخاص”.

خط ساخن لعائلات الضحايا

وأعلنت الشرطة تخصيص خط مساعدة لعائلات الضحايا والمفقودين، لتمكينهم من الحصول على معلومات رسمية بشأن ذويهم، في ظل حالة القلق والترقب.

ويعد كرانس-مونتانا من أفخم منتجعات التزلج في سويسرا، ويقع في قلب جبال الألب، على بعد نحو ساعتين من العاصمة برن، ويضم أكثر من 140 كيلومترًا من مسارات التزلج.

ومن المقرر أن يستضيف المنتجع، في نهاية يناير الجاري، إحدى جولات كأس العالم للتزلج السريع، ما يضفي حساسية إضافية على الحادث وتداعياته السياحية والأمنية.

ولا تزال السلطات السويسرية تواصل التحقيق في ملابسات الانفجار، وسط تشديد أمني واسع، بانتظار الكشف عن الأسباب الحقيقية للحادث وحصيلة الضحايا النهائية.

