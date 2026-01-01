قتلي وجرحي في انفجار مروع بمنتجع تزلج سويسري خلال احتفالات رأس السنة

لقي عدة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، جراء انفجار أعقبه حريق داخل حانة في منتجع كرانس-مونتانا للتزلج، جنوب غرب سويسرا، خلال الساعات الأولى من أول أيام العام الجديد، وفق ما أعلنته الشرطة السويسرية.

وقالت الشرطة إن الانفجار وقع قرابة الساعة 01:30 فجرًا بالتوقيت المحلي (00:30 بتوقيت جرينتش) داخل حانة تدعى «لو كونستلاسيون»، حيث كانت تقام احتفالات رأس السنة، مؤكدة أن حصيلة الضحايا لا تزال غير نهائية.

الشرطة: استجابة طارئة واسعة وحظر جوي فوق المنتجع

أعلنت شرطة كانتون فاليه، في تحديث لاحق، أن استجابة طارئة كبرى لا تزال جارية، بمشاركة أعداد كبيرة من قوات الشرطة والإطفاء والإسعاف، للتعامل مع “عدد كبير من المتضررين”.

وأضافت أن المنطقة المحيطة بموقع الانفجار مغلقة بالكامل، مع فرض منطقة حظر طيران فوق منتجع كرانس-مونتانا، دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة التهديد أو دوافع الإجراء.

ما نعرفه حتى الآن

بحسب البيانات الرسمية والتقارير الأولية:

سقوط عدة قتلى وإصابة آخرين في انفجار داخل حانة.

الحادث وقع في منتجع كرانس-مونتانا، الواقع بإقليم فاليه السياحي.

الانفجار تزامن مع احتفالات ليلة رأس السنة.

فرق الطوارئ لا تزال في موقع الحادث.

ما لا نعرفه حتى الآن

ولا تزال عدة نقاط غامضة، أبرزها:

العدد الدقيق للضحايا.

جنسيات القتلى والمصابين.

سبب الانفجار، إذ تشير تقارير محلية غير مؤكدة إلى احتمال استخدام مؤثرات نارية أو ألعاب نارية خلال حفل موسيقي، دون تأكيد رسمي.

تقارير: أكثر من 100 شخص داخل الحانة وقت الانفجار

نقلت وسائل إعلام سويسرية، من بينها صحيفة «بليك»، عن متحدث باسم الشرطة، أن أكثر من 100 شخص كانوا داخل الحانة لحظة وقوع الانفجار، ما يثير مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار عمليات البحث والتدقيق.

إسعاف ونيران في محيط الموقع

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات إسعاف وشاحنات إطفاء في الشوارع القريبة من موقع الحادث، إضافة إلى مشاهد لاندلاع النيران داخل المبنى.

وأكدت السلطات أن هذه المواد لا تزال قيد التحقق، محذّرة من تداول معلومات غير مؤكدة.

وقال ممثل عن الشرطة السويسرية لهيئة الإذاعة البريطانية إن بيانًا محدثًا سيصدر قريبًا عن شرطة كانتون فاليه، موضحًا أن السلطات لا تستطيع حتى الآن تحديد عدد القتلى، مكتفية بالقول: “عدة أشخاص”.

خط ساخن لعائلات الضحايا

وأعلنت الشرطة تخصيص خط مساعدة لعائلات الضحايا والمفقودين، لتمكينهم من الحصول على معلومات رسمية بشأن ذويهم، في ظل حالة القلق والترقب.

ويعد كرانس-مونتانا من أفخم منتجعات التزلج في سويسرا، ويقع في قلب جبال الألب، على بعد نحو ساعتين من العاصمة برن، ويضم أكثر من 140 كيلومترًا من مسارات التزلج.

ومن المقرر أن يستضيف المنتجع، في نهاية يناير الجاري، إحدى جولات كأس العالم للتزلج السريع، ما يضفي حساسية إضافية على الحادث وتداعياته السياحية والأمنية.

ولا تزال السلطات السويسرية تواصل التحقيق في ملابسات الانفجار، وسط تشديد أمني واسع، بانتظار الكشف عن الأسباب الحقيقية للحادث وحصيلة الضحايا النهائية.