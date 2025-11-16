أخطاء فنية وغيابات مؤثرة.. شوبير يوضح أسباب تراجع أداء المنتخب

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، طريقة إدارة حسام حسن لمباراة منتخب مصر أمام أوزبكستان، معتبرًا أن الأداء شابه العديد من الأخطاء الفنية.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن المنتخب وقع في أخطاء واضحة سواء في أسلوب اللعب أو في توظيف بعض اللاعبين داخل الملعب، مشيرًا إلى أن غياب عدد من العناصر الأساسية تسبب في تأثر الأداء بشكل كبير، بالإضافة إلى إصابات لحمدي فتحي وصلاح محسن.

وأكد شوبير ضرورة دراسة منتخب كاب فيردي بشكل دقيق خلال الفترة المقبلة، معتبرًا ذلك التحدي الأهم للفراعنة قبل البطولة.

واختتم: “كرة القدم أفكار، ومن المؤكد أن حسام حسن سيعيد النظر في طريقة لعب المنتخب. يجب مساندة العميد وجهازه الفني خاصة مع اقتراب كأس الأمم”.