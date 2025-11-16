عرض من الدوري الإسباني.. شوبير: ابني تعرّض للعرقلة بفعل فاعل

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، يعد ـ من وجهة نظره ـ أفضل حارس في مصر حاليًا.



وقال شوبير، خلال ظهوره على قناة النهار:«أنا مقتنع تمامًا بأن مصطفى هو الأفضل، ومن الطبيعي أن أدعمه لأنه تعرض لظلم إعلامي كبير».



وأوضح أن بعض مقدمي البرامج الرياضية دائمًا ما ينتقدون مصطفى بشكل غير منصف.

عروض مصطفي شوبير :



وأضاف: «مصطفى يحب الدوري الإسباني ويشجع برشلونة، وقد تلقى بالفعل عرضًا من نادٍ إسباني الموسم الماضي، لأن وكيله إسباني».



وأشار إلى أن الأهلي رفض العرض، مؤكدًا أن رغبته الشخصية هي أن يحترف ابنه في الدوري الإسباني أو الإنجليزي مستقبلًا.



واختتم قائلاً:«مصطفى لديه حلم واضح وهو اللعب في الدوري الإسباني. للأسف، تعرّض للكثير من العرقلة رغم أنه كان منافسًا قويًا على لقب أفضل حارس في إفريقيا الموسم الماضي».