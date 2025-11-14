أحمد شوبير يعلّق على خسارة منتخب الناشئين: مش أحسن يوم لينا

علّق الإعلامي أحمد شوبير على خسارة منتخب مصر للناشئين، مؤكدًا أن الأداء لم يكن على المستوى المتوقع، وأن المنتخب كان قادرًا على الظهور بشكل أفضل خلال المباراة.

وقال شوبير في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “هاردلك لـ منتخب الناشئين، مش أحسن يوم لينا. كنا ممكن نظهر بشكل أفضل من كده بكتير ونقدم أداء أحسن، واستفاقتنا كانت متأخرة بعد فوات الأوان”.

مباراة منتخب مصر للناشئين

وودّع منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، بقيادة المدير الفني أحمد الكاس، منافسات كأس العالم، بعد الخسارة أمام منتخب سويسرا بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب 5 بمدينة أسباير الرياضية بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات الدور الثاني من النسخة رقم 20 للبطولة.