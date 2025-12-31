هل يجوز الجمع بين صلاتي سنة الفجر القبلية وتحية المسجد؟.. اعرف الرأي الصحيح

يسأل عدد كبير من رواد المساجد وخاصة أثناء ذهابهم لأداء صلاة الفجر هل يجوز الجمع بين صلاتي سنة الفجر القبلية وتحية المسجد؟ حيث يخشى كثيرون أن تقام صلاة الفجر قبل انتهائهم من صلاتي سنة الفجر القبلية وتحية المسجد لذا يود كثبر من المصلين في معرفة حكم الجمع بين سنة الفجر القبلية وتحية المسجد وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية.

ما حكم الجمع بين سنة الفجر القبلية وتحية المسجد ؟

وفي سياق توضيح الأحكام الشرعية، كشفت لجنة الفتوى بـ مجمع البحوث الإسلامية، عن حكم الجمع بين سنة الفجر القبلية وتحية المسجد قائلا إن المصلي إذا دخل المسجد وصلى سنة الفجر فقد أجزأته عن تحية المسجد، وإن نواهما معاً فإن ذلك محمود شرعًا، لأن الجمع بين نيتين في النوافل يصح.

واستشهد مجمع البحوث الإسلامية، بقول الخرشي عند قول خليل: "وتأدت بفرض، يعني أن ركعتي التحية ليستا مرادتين لذاتهما، إذ القصد منهما تمييز المساجد عن سائر البيوت، فلذا إذا صلى صلاة أجزأته عن تحية المسجد".

هل يجوز الجمع بين صلاتي سنة الفجر القبلية وتحية المسجد؟

وفي ذات السياق، وضّحت دار الإفتاء المصرية، حكم الجمع بين صلاتي سنة الفجر القبلية وتحية المسجد، مؤكدة أنَّه إذا دخل الرجل إلى المسجد بعد أذان الفجر فإنه يجوز أن يصلي ركعتين سنة الفجر، وتكفي عن تحية المسجد.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى سابقة عبر موقعها الرسمي، أن ينوب عن تحية المسجد مطلق صلاة يؤدّيها ذات ركوع وسجود عند دخوله، فمَن صلى فائتة كانت عليه بدخوله المسجد فإنَّ تحية المسجد تُؤدَّى بها ضمنًا بشرط أن ينويها.

حكم الجمع بين نيتي سنة الفجر وتحية المسجد

وكان الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية الأسبق، أكد أنه يجوز الجمع بين نيتي سنة الفجر وتحية المسجد إذا لم يتسع الوقت لصلاة كل منهما بشكل منفرد.

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، في تصريح سابق، أنه إذا دخل الشخص المسجد في نفس لحظة إقامة صلاة الفجر، وقد نوى أن يصلي تحية المسجد فإنه يحصل على ثوابها فيما يسمى بالاندراج حيث تندرج تحية المسجد تحت صلاة الفجر ويحصل على ثوابها بأداء الفرض.