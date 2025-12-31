قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: تشخيص الأمراض عن طريق الذكاء الاصطناعي حرام شرعا
تصعيد خطير .. نتنياهو يكشف معلومات استخباراتية ويُهدّد بقصف مواقع إيرانية جديدة
نتنياهو: نسعى للتعايش مع الفلسطينيين في الضفة الغربية
التوترات في جنوب اليمن.. دعوة مصرية للتعامل بحكمة بعد التطورات بين السعودية والإمارات
كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز
انقطاع الإنترنت في إسرائيل .. وشلل يضرب عدة قطاعات بدولة الاحتلال
أطعمة تنقص الوزن وتبني العضلات في نفس الوقت .. خبراء تغذية يكشفون السر
يا ليتني كنت معهم | نجل أبو عبيدة يروي مأساة استشهاد والده وعائلته في قصف إسرائيلي .. القصة الكاملة
أنوشكا تتألق في ليلة غنائية استثنائية بدار الأوبرا لاستقبال 2026 | شاهد
مفاجأة في مصير مدرب منتخب تونس بعد أمم أفريقيا 2025 .. فيديو
انقلاب 30 عربة قطار في «كنتاكي» الأمريكية تحمل مادة كيميائية خطيرة.. وحظر خروج السكان
لا للسوشيال ميديا الفارغة.. «مصر القومي» يشيد بقرار «المتحدة»: الصحافة تركّز على القيمة وليس الشهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز أداء صلاة الفجر في السيارة حتى لا أتأخر عن العمل ؟.. أمين الفتوى يجيب

حكم اداء الصلاة في السيارة
حكم اداء الصلاة في السيارة
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك يقول صاحبه : " أغادر المنزل احيانا قبل أذان الفجر حتى أصل العمل في الموعد المحدد فهل يجوز لي الصلاة في السيارة ؟ .

أجاب الشيخ عبد الرحمن محمد أنور أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء الرسمية بالفيسبوك والمخصص يوميا للإجابة عن أسئلة المتابعين ، قائلا: الصلاة لها شروط وأركان يجب توافرها لضمان صحتها ، من بينها القيام بمعنى ان تؤدي الصلاة واقفا وفي حالة عدم الاستطاعة تصلي جالسا .

وأضاف أمين الفتوى أن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة وهذا قد لا يتحقق في السيارة فتبطل الصلاة ، لذا يجب عليك النزول واداء الصلاة بجوار السيارة  ، والله أعلم   .

الإفتاء حكم صلاة النافلة والفريضة في السيارة 

أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر بوابتها الرسمية، أن الصلاة في وسائل المواصلات المختلفة مثل السيارة والطائرة والقطار وغيرها، تعتبر جائزًا للمسافر، وذلك لصلاة النافلة، حيث يمكن للمسافر أن يؤديها وهو على هيئته الحالية وفي المكان الذي توجهت به، استنادًا إلى قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾.

وأوضحت دار الإفتاء أن جمهور العلماء قد عمموا هذا الحكم على جميع حالات السفر، مع اختلاف جزئي لرأي الإمام مالك، الذي اشترط أن يكون السفر من نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة، بينما الصلاة المفروضة فلا يجوز أداؤها أثناء التنقل إلا عند وجود عذر شرعي، مثل الخوف على النفس أو المال من عدو أو حيوان مفترس، أو خوف الانقطاع عن الرفقة، أو التعرض للأذى بسبب المطر أو الوحل، أو عدم القدرة على النزول من وسيلة المواصلات لأداء الصلاة المكتوبة في وقتها إذا فاتت عليه.

وأضافت دار الإفتاء أن من الممكن في حالة الصلاة أثناء السفر، إذا كانت الصلاة المكتوبة من النوع الذي يمكن جمعه مع صلاة سابقة أو لاحقة، أن ينوي المسافر الجمع تقديماً أو تأخيرًا ويصليها مع الصلاة الأخرى عند الوصول، استنادًا إلى قول العلماء الذين أجازوا ذلك.

وأشارت إلى أنه إذا كانت الصلاة لا يمكن جمعها مع غيرها، أو إذا كان وقت السفر يغطي وقتي صلاتين كليهما، فإن العذر الشرعي يكون قائمًا، ويجوز للمسافر الصلاة في وسيلة النقل دون حرج، إلا أن المذهب الشافعي يوصي بالإعادة بعد ذلك إذا أمكن، لأن هذا العذر نادر الحدوث، ويُستحب قضاء الصلاة لاحقًا لضمان صحة الفريضة والخروج من أي خلاف فقهي.

وأختمت دار الإفتاء توضيحها بالتأكيد على أن هذا الحكم يراعي الظروف الخاصة بالسفر، ويهدف إلى تسهيل أداء العبادات على المسلمين مع الالتزام بأحكام الشريعة، مع مراعاة أن الصلاة هي صلة بين العبد وربه، ولا يشترط فيها تغيير الهيئة أو المكان عند وجود عذر شرعي يجعل أداءها في موضع السفر جائزًا ومقبولًا.

دار الإفتاء الصلاة في السيارة أذان الفجر شروط صحة الصلاة استقبال القبلة الصلاة أثناء السفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

أموال

رغم إجازة البنوك.. بنك يفتح أبوابه الخميس لصرف المعاشات| قرار عاجل من الحكومة

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

رمضان صبحي

أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل

منصة “كيريو” اليابانية

أول رد من منصة كيريو على أزمة “أعطال امتحان البرمجة” لأولى ثانوي

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

تعاود الارتفاع مجددًا.. أسعار الذهب الآن في مصر

جانب من الجولة

جولة ميدانية مكثفة لمتابعة مشروعات الإسكان والكمبوندات بالعلمين الجديدة .. صور

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال: اتخذنا خطوات إصلاحية مهمة داخل شركات التطوير العقاري

بالصور

أطعمة تنقص الوزن وتبني العضلات في نفس الوقت .. خبراء تغذية يكشفون السر

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات
أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات
أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات

وداعًا لألم كل شهر .. طرق طبيعية فعّالة لتخفيف آلام الطمث بدون مسكنات

طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية
طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية
طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية

تامر عبدالمنعم يشهد البروفات النهائية لاحتفالية رأس السنة | صور

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

طريقة عمل عمل الأرز بلبن الكريمي.. بنفس طعم الجاهز في المنزل

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

فيديو

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد