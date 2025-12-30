خالد الجندي يوضح أركان التوبة الصادقة | فيديو

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن كثيرًا من الناس يظنون أن التوبة تتحقق بمجرد الندم أو ترديد الاستغفار، بينما الحقيقة أن التوبة الصادقة لها أركان واضحة لا يصح إغفالها.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة DMC اليوم الثلاثاء، أن التوبة الصحيحة تقوم على ثلاثة أركان أساسية، أولها الندم على الذنب، وثانيها ترك المعصية والتخلص الحقيقي منها، وثالثها العزم الصادق على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن الخلل الأكبر عند كثير من الناس ليس في الندم ولا في العزم، وإنما في الركن الثاني، متسائلًا: هل تخلص الإنسان فعلًا من الذنب؟ وهل رد الحقوق إلى أصحابها إذا كان الذنب متعلقًا بحقوق العباد أم لا، محذرًا من التهاون في هذا الأمر الخطير.

وشدد على أن هذه القضية لا مجال للهروب منها، لأن الإنسان سيقف وحده بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولن يدخل أحد معه القبر، مؤكدًا أن دور العلماء هو التبيين والتنبيه وعدم كتمان الحق، حتى تكون هذه الكلمات موقظة ومنبهة قبل فوات الأوان.

كيف نحقق مقام المراقبة ونتدارك الذنوب؟

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن النبي صلى الله عليه وسلم ربّى الأمة على مقام عظيم من مقامات الإيمان وهو مقام المراقبة.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن هذا المقام يتجلى بوضوح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقِ الله حيثما كنت»، أي في أي مكان وزمان، في السر والعلن، داخل البلاد وخارجها، فالتقوى ليست مرتبطة بوجود الناس أو غيابهم، وإنما باستحضار نظر الله عز وجل الدائم إلى العبد، مؤكدًا أن هذه الوصية النبوية تختصر معنى المراقبة الحقيقي، وهو أن يعيش الإنسان وهو يشعر أن الله مطّلع عليه في كل أحواله.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الثلاثاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقعيًا في تربيته للناس، فلم يقل لهم إنهم لن يخطئوا، بل قرر حقيقة إنسانية واضحة بقوله «كل ابن آدم خطاء»، موضحًا أن الوقوع في الذنب أمر وارد على كل البشر، لكن الخطورة الحقيقية تكمن في تأخير التوبة أو التسويف فيها، لأن الذنب إذا لم يُعالج فورًا تراكم على القلب وأثقل الروح.

وبيّن الشيخ خالد الجندي أن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم «وأتبع السيئة الحسنة تمحها» يحمل علاجًا عمليًا مباشرًا، ومعناه أن الإنسان إذا وقع في سيئة فعليه ألا يؤجل، بل يبادر فورًا بعمل صالح يمحو أثرها، ضاربًا مثالًا بمن يجلس في مجلس فينساق دون انتباه إلى ذكر إنسان بسوء.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن العلاج النبوي هنا أن يترك هذا المجلس فورًا ويُتبع ما حدث بصدقة أو عمل خير خالص لله سبحانه وتعالى، لأن الحسنة إذا جاءت مباشرة بعد السيئة تمحو أثرها، أما تأجيل التوبة فيؤدي إلى تراكم الذنوب وتكلسها على القلب، وهو ما حذّر منه النبي صلى الله عليه وسلم.

ونوه الشيخ خالد الجندي في ختام الحديث بقوله «وخالق الناس بخلق حسن» أن كمال المراقبة لا يكتمل إلا بحسن الخلق، لأن الأخلاق هي الترجمة العملية الحقيقية لمراقبة العبد لربه.