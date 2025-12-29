خالد الجندي: عقوق الوالدين له عقوبتان فى الدنيا والآخرة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن من أهم أسباب الشقاء في حياة الإنسان هو عقوق الوالدين، مشيرًا إلى أن البر بالوالدين خصوصًا بالوالدة يمنع الإنسان من الشقاء، مستشهدًا بالآية الكريمة: "وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا"، حيث يظهر جليًا أن طاعة الأم والبر بها يقي الإنسان من أنواع التعب والهموم النفسية.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين، أن مفهوم الشقاء ليس مقتصرًا على نقص المال أو الضيق المادي، بل يشمل كل أشكال التعب النفسي والجسدي، فحتى الإنسان الغني قد يكون شقيًا إذا قلبه مثقل بالهم والحزن.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن عقوق الوالدين لا يقتصر أثره على الآخرة فقط، بل له عقوبة فورية في الدنيا، مؤكدًا أن بعض الناس يظنون أن الحساب مؤجل ليوم القيامة، بينما هناك أمور تعجل العقوبة في الدنيا، مثل نشر الفاحشة بين المؤمنين أو السعي في الأرض فسادًا، مستشهدًا بالآيات: "الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم" و"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسله ويسعون في الأرض فسادًا أن يُقتلوا أو يُصلبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض".

وأضاف الجندي أن هذا الشقاء في الدنيا يظهر في شكل التعب المستمر، القلق النفسي، الحزن الدائم، والهموم المتراكمة حتى مع كثرة المال أو الرفاهية.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى أن البر بالوالدين يعد أول أسباب السعادة ومنع الشقاء، وأن الإنسان الذي يبر والديه يعيش مطمئنًا وسعيدًا رغم بساطة حاله، بينما من يعق والديه يعاني من الشقاء المستمر حتى لو كانت حياته مادية مزدهرة، مؤكدًا أن رضا الله وطاعته ينعكس مباشرة على راحة النفس والطمأنينة في الحياة الدنيا.