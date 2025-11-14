منتخب مصر يخسر من سويسرا 3-1 ويودع كأس العالم للناشئين من دورالـ 32

ودّع منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، بقيادة المدير الفني أحمد الكاس، منافسات كأس العالم، بعد الخسارة أمام منتخب سويسرا بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب 5 بمدينة أسباير الرياضية بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات الدور الثاني من النسخة رقم 20 للبطولة.

تفاصيل المباراة

بدأ المنتخب السويسري التسجيل مبكرًا في الدقيقة 16 عبر اللاعب شيرار، قبل أن يعزز زميله بروشيز التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 40.

وشهدت الدقيقة 42 إثارة كبيرة بعد احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح حمزة عبد الكريم لاعب منتخب مصر، إلا أنه عاد وألغى القرار بعد الرجوع لتقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول بتقدم سويسرا 2-0.

وفي الشوط الثاني، أضاف المنتخب السويسري الهدف الثالث في الدقيقة 57 عن طريق اللاعب ستيل، بينما سجل أنس رشدي هدف مصر الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بخسارة الفراعنة 3-1 وخروجهم من البطولة.

تشكيل منتخب مصر للناشئين

جاء التشكيل الأساسي لمنتخب مصر على النحو التالي:

عمر عبد العزيز – نور أشرف – حمزة الدجوي – مهند الشامي – عمر كمال – عمر أبو طالب – ياسين حسام – بلال عطية – عبد العزيز الزغبي – حمزة عبد الكريم

المباراة القادمة لسويسرا

من المقرر أن يواجه منتخب سويسرا الفائز من مباراة جمهورية أيرلندا وكندا، المقرر انطلاقها في الخامسة والربع عصر اليوم على ملعب 4 بمدينة أسباير الرياضية، ويديرها الحكم الجنوب أفريقي جيلي تشافاني.