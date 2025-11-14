قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
%30 من السيدات يضربن الأزواج.. استشاري نفسي يكشف مفاجأة
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 14-11-2025
أحمد مراد يكشف صعوبات فيلم "الست" بسبب البطولة النسائية وقصة أم كلثوم
أزمة بين ناشئي بيراميدز ورئيس النادي تصل إلى النائب العام..ما القصة؟
إدوارد يتعرض للنصب باسم شادي خفاجة.. تفاصيل مثيرة
سوريا تنفي تعاون أحمد الشرع مع واشنطن ضد داعش والقاعدة في 2016
رجب نبيل يحرز هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الجزائر
النقض توضح شروط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
دجال وعايز الجـ نس .. النقض توضح العقوبة لأعمال السحر واستغلال النساء
رجال يد الأهلي| كاستيلو: الفوز بالسوبر مجرد بداية للتتويج بالمزيد من البطولات
الجزائر تتقدم بالهدف الثاني على منتخب مصر الثاني وديا
رياضة

منتخب مصر يخسر من سويسرا 3-1 ويودع كأس العالم للناشئين من دورالـ 32

حمزة شعيب

ودّع منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، بقيادة المدير الفني أحمد الكاس، منافسات كأس العالم، بعد الخسارة أمام منتخب سويسرا بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب 5 بمدينة أسباير الرياضية بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات الدور الثاني من النسخة رقم 20 للبطولة.

تفاصيل المباراة

بدأ المنتخب السويسري التسجيل مبكرًا في الدقيقة 16 عبر اللاعب شيرار، قبل أن يعزز زميله بروشيز التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 40.
وشهدت الدقيقة 42 إثارة كبيرة بعد احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح حمزة عبد الكريم لاعب منتخب مصر، إلا أنه عاد وألغى القرار بعد الرجوع لتقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول بتقدم سويسرا 2-0.

وفي الشوط الثاني، أضاف المنتخب السويسري الهدف الثالث في الدقيقة 57 عن طريق اللاعب ستيل، بينما سجل أنس رشدي هدف مصر الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بخسارة الفراعنة 3-1 وخروجهم من البطولة.

تشكيل منتخب مصر للناشئين

جاء التشكيل الأساسي لمنتخب مصر على النحو التالي:
عمر عبد العزيز – نور أشرف – حمزة الدجوي – مهند الشامي – عمر كمال – عمر أبو طالب – ياسين حسام – بلال عطية – عبد العزيز الزغبي – حمزة عبد الكريم

المباراة القادمة لسويسرا

من المقرر أن يواجه منتخب سويسرا الفائز من مباراة جمهورية أيرلندا وكندا، المقرر انطلاقها في الخامسة والربع عصر اليوم على ملعب 4 بمدينة أسباير الرياضية، ويديرها الحكم الجنوب أفريقي جيلي تشافاني.

منتخب مصر للناشئين كأس العالم للناشئين منتخب سويسرا

